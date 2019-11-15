Россия должна укреплять обороноспособность, заявил Нарышкин

"Линия США - это прямой подрыв системы международной безопасности, открытая декларация отказа от военной сдержанности и транспарентности… В складывающей тревожной ситуации мы просто обязаны активизировать усилия по укреплению обороноспособности нашей страны", - сказал Нарышкин на заседании круглого стола по истории отечественного ракетостроения в Балтийском Государственном техническом университете в Петербурге.