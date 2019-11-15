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РИА Новости

Россия должна укреплять обороноспособность, заявил Нарышкин

14:25 15.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. На фоне политики США по прямому подрыву международной безопасности Россия обязана активизировать усилия по укреплению собственной обороноспособности, считает глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Линия США - это прямой подрыв системы международной безопасности, открытая декларация отказа от военной сдержанности и транспарентности… В складывающей тревожной ситуации мы просто обязаны активизировать усилия по укреплению обороноспособности нашей страны", - сказал Нарышкин на заседании круглого стола по истории отечественного ракетостроения в Балтийском Государственном техническом университете в Петербурге.
"Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов", - добавил он.
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Сергей НарышкинРоссияСШАБезопасностьВ мире
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