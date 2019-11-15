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РИА Новости

Богданов обсудил Ближний Восток с советником премьера Британии

14:24 15.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Дэвидом Куори урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке, в том числе в Йемене и Ливии, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы развития ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на задачу эффективного международного содействия урегулированию ливийского, йеменского и других региональных конфликтов", - говорится в сообщении.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Ранее международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из ряда действующих на юге страны организаций, в том числе Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. В августе сепаратисты захватили у правительственных сил госучреждения и военные базы в Адене, объявленном правительством временной столицей Йемена после захвата власти на севере мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами). Саудовская Аравия вмешалась в ситуацию, чтобы примирить бывших союзников по коалиции против хуситов, но правительство Йемена потребовало отхода сил сепаратистов от всех захваченных ими позиций и прекращения участия ОАЭ, поддержавших Переходный совет Южного Йемена, в арабской коалиции. Ранее ОАЭ заявили, что вывели свои войска из Адена после четырех лет участия в войне на стороне йеменского правительства.
Баку
Вчера, 11:22Религия и мировоззрение
Религиозные лидеры призвали урегулировать конфликты на Ближнем Востоке
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