США сертифицируют новые корабли для пилотируемых полетов к лету 2020 года

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новые американские корабли Starliner и Dragon 2 скорее всего не будут сертифицированы для пилотируемых полетов до лета 2020 года, говорится в отчете главного инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованном на сайте ведомства.
"Сертификация новых кораблей обоих подрядчиков по всей вероятности задержится как минимум до лета 2020 года", - говорится в отчете.
Корабль Starliner компании Boeing будет запускаться на ракете Atlas V, а корабль Dragon 2 – на Falcon 9. Как отмечается о отчете, НАСА ожидает, что с помощью этих кораблей к 2024 году на МКС побывают 48 астронавтов.
После завершения в 2011 году программы "Спейс шаттл" США утратили возможность самостоятельных пилотируемых полетов и зависят в них от России. С 2014 года частные компании SpaceX и Boeing строят пилотируемые корабли по контракту с НАСА, но сроки их ввода в эксплуатацию до сих пор не ясны. Сейчас в НАСА задумываются о том, чтобы купить у России места на "Союзах" и в 2020 году.