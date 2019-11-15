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РИА Новости

США сертифицируют новые корабли для пилотируемых полетов к лету 2020 года

14:20 15.11.2019
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© Фото : Twitter/Christina H. KochАмериканский космический грузовик Dragon
Американский космический грузовик Dragon
© Фото : Twitter/Christina H. Koch
Американский космический грузовик Dragon . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новые американские корабли Starliner и Dragon 2 скорее всего не будут сертифицированы для пилотируемых полетов до лета 2020 года, говорится в отчете главного инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованном на сайте ведомства.
"Сертификация новых кораблей обоих подрядчиков по всей вероятности задержится как минимум до лета 2020 года", - говорится в отчете.
Корабль Starliner компании Boeing будет запускаться на ракете Atlas V, а корабль Dragon 2 – на Falcon 9. Как отмечается о отчете, НАСА ожидает, что с помощью этих кораблей к 2024 году на МКС побывают 48 астронавтов.
После завершения в 2011 году программы "Спейс шаттл" США утратили возможность самостоятельных пилотируемых полетов и зависят в них от России. С 2014 года частные компании SpaceX и Boeing строят пилотируемые корабли по контракту с НАСА, но сроки их ввода в эксплуатацию до сих пор не ясны. Сейчас в НАСА задумываются о том, чтобы купить у России места на "Союзах" и в 2020 году.
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