США сертифицируют новые корабли для пилотируемых полетов к лету 2020 года

"Сертификация новых кораблей обоих подрядчиков по всей вероятности задержится как минимум до лета 2020 года", - говорится в отчете.

Корабль Starliner компании Boeing будет запускаться на ракете Atlas V, а корабль Dragon 2 – на Falcon 9. Как отмечается о отчете, НАСА ожидает, что с помощью этих кораблей к 2024 году на МКС побывают 48 астронавтов.