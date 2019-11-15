В Китае чиновника приговорили к 16 годам тюрьмы после скандала с вакциной

ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Народный суд средней ступени города Чэнду китайской юго-западной провинции Сычуань в пятницу в ходе открытого слушания приговорил к 16 годам лишения свободы за коррупцию бывшего замглавы государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения У Чжэня, следует из материалов суда.

У Чжэнь ранее также занимал пост заместителя начальника управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Осужденного приговорили к 11 годам тюрьмы и 1 миллиону юаней штрафа за дачу и получение взяток, а также к 9 годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением. Однако учитывая его содействие при расследовании, суд установил окончательную меру пресечения в виде 16 лет тюремного заключения и денежного штрафа в 1 миллион юаней.

Все нажитое незаконным путем имущество осужденного будет конфисковано в пользу государства.

У Чжэнь был одним из фигурантов дела о нарушениях при производстве вакцины от бешенства. Громкий скандал вокруг производства вакцин разразился в Китае в июле прошлого года. Власти выявили, что крупный производитель фармацевтических препаратов из провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences, который занимал второе место по объемам производства вакцины от бешенства в КНР , подделывает данные о производстве и нарушает государственные нормы управления качеством продукции.

После тщательного расследования комиссия потребовала от шестерых чиновников взять на себя ответственность и уйти в отставку, также было решено исключить из партии У Чжэня, подозреваемого в должностном преступлении. Кроме того, соответствующие департаменты приняли строгие меры в отношении 42 чиновников, имевших отношение к скандальному делу.