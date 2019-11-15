В ЕР предложили исключить уголовное преследование за предпринимательство

"Мы предлагаем декриминализировать предпринимательскую деятельность и исключить уголовное преследование и заключение под стражу при ведении дел по хозяйственным спорам, с возможностью применения залога или поручительства. При этом мы не отменяем наказание, но заменяем его административной ответственностью", - сказала Блудян РИА Новости.

Координатор дискуссионной площадки, член высшего совета ЕР Евгений Демин рассказал, что партия провела федеральный опрос среди более чем 400 работодателей и предпринимателей. Им задавались вопросы о вовлечении в нацпроекты, об известных им мерах поддержки и о барьерах, с которыми предприниматели сталкиваются. На основании этого опроса была подготовлена резолюция, куда вошли меры по повышению эффективности предпринимательской деятельности.