В ЕР предложили исключить уголовное преследование за предпринимательство

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" выработала ряд мер по развитию малого и среднего бизнеса, в частности, партия предлагает исключить уголовное преследование за предпринимательскую деятельность, сообщила председатель экспертного совета внутрипартийной дискуссионной площадки "Лидерство и развитие", член высшего совета "Единой России" Марина Блудян.
Участники дискуссионной площадки "Единой России" "Лидерство и развитие" сформулировали меры по эффективному развитию малого и среднего бизнеса. Все предложения закреплены в проекте резолюции площадки, они будут доработаны и впоследствии направлены председателю партии, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
"Мы предлагаем декриминализировать предпринимательскую деятельность и исключить уголовное преследование и заключение под стражу при ведении дел по хозяйственным спорам, с возможностью применения залога или поручительства. При этом мы не отменяем наказание, но заменяем его административной ответственностью", - сказала Блудян РИА Новости.
Координатор дискуссионной площадки, член высшего совета ЕР Евгений Демин рассказал, что партия провела федеральный опрос среди более чем 400 работодателей и предпринимателей. Им задавались вопросы о вовлечении в нацпроекты, об известных им мерах поддержки и о барьерах, с которыми предприниматели сталкиваются. На основании этого опроса была подготовлена резолюция, куда вошли меры по повышению эффективности предпринимательской деятельности.
По словам Демина, "Единая Россия" предлагает зафиксировать неизменность налогового законодательства и правил его формирования до 2030 года. Также предлагается исключить рост косвенных налогов, сборов и всевозможных обязательных платежей для предприятий. Он уточнил, что инициатива рекомендована к проработке Минфину, ФНС и Минэкономразвития.