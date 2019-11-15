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РИА Новости

СК выяснит причину аварии под Томском, оставившей людей без тепла в мороз

14:13 15.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Северске Томской области организовали проверку после прорыва трубы магистрального трубопровода, из-за чего многоквартирный дом остался без тепла, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Проводится проверка по факту прорыва трубы магистрального трубопровода в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Северск, в результате чего многоквартирный жилой дом остался без тепловой энергии", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, 14 ноября в Северске произошел прорыв магистрального трубопровода с выходом горячей воды на поверхность, в результате подача тепла в дом прекратилась. Следователи намерены проверить работу всех ответственных служб.
По данным следственного управления, по состоянию на 13.00 (09.00 мск) пятницу ремонт трубопровода еще не был завершен. Планы по окончанию ремонта и подаче тепла в администрации Северска РИА Новости пока уточнить не удалось.
В городской единой дежурно-диспетчерской службе агентству сообщили, что ремонт уже завершен, восстановить температурный режим в доме планируется в течение нескольких ближайших часов.
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