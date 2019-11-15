СК выяснит причину аварии под Томском, оставившей людей без тепла в мороз

НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Северске . Следователи СК в Северске Томской области организовали проверку после прорыва трубы магистрального трубопровода, из-за чего многоквартирный дом остался без тепла, сообщает следственное управление СК РФ по региону

"Проводится проверка по факту прорыва трубы магистрального трубопровода в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Северск, в результате чего многоквартирный жилой дом остался без тепловой энергии", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, 14 ноября в Северске произошел прорыв магистрального трубопровода с выходом горячей воды на поверхность, в результате подача тепла в дом прекратилась. Следователи намерены проверить работу всех ответственных служб.

По данным следственного управления, по состоянию на 13.00 (09.00 мск) пятницу ремонт трубопровода еще не был завершен. Планы по окончанию ремонта и подаче тепла в администрации Северска РИА Новости пока уточнить не удалось.