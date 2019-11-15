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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Лидеры стран БРИКС провели плодотворные двусторонние встречи в Бразилии

14:11 15.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В первый день саммита БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главами государств России, Индии и Бразилии. Это была третья встреча с Владимиром Путиным в этом году, а с Жаиром Болсонару и Нарендрой Моди – вторая за последний месяц. Встречи отразили "реальное место Китая в мире как новой великой державы, его ответственность за ситуацию в регионе и мире", заявил Спутнику заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.
Новая эпоха нуждается в новых шагах и новых действиям. Такую перспективу взаимодействия с Россией обозначил на встрече с Владимиром Путиным председатель КНР на полях саммита БРИКС. Си Цзиньпин, в частности, отметил развитие сотрудничества двух стран в торговле и призвал поддержать эту позитивную динамику. Российский лидер, со своей стороны, подчеркнул, что стороны проводят консультации на политическом уровне, сотрудничают в области экономики, на международной арене, большой объем работы связан с военно-техническим сотрудничеством и военным взаимодействием.
Си Цзиньпин и Нарендра Моди договорились поддерживать тесные контакты по вопросам, касающимся торговли, инвестиций м сферы услуг, чтобы еще больше углубить и придать новый импульс двусторонним связям. Это один из главных итогов их встречи. Оба лидера согласились, что новый механизм высокого уровня по развитию торговли и экономических связей должен заработать в ближайшее время.
На встрече с президентом Бразилии Си Цзиньпин отметил необходимость открывать друг для друга рынки, изучать создание долгосрочных, стабильных и прямых путей снабжения такими базовыми товарами, как сельскохозяйственная продукция, железная руда и сырая нефть. Китайская сторона поддерживает активное участие своих предприятий в строительстве инфраструктуры в Бразилии, чтобы содействовать взаимосвязанности экономик.
Политолог Игорь Шатров отметил большую практическую отдачу от высокой интенсивности двусторонних встреч Си Цзиньпина с партнерами по БРИКС.

"Такая интенсивность встреч, в первую очередь с президентом России, говорит о том уровне отношений, который существует между двумя странами. Это высочайший уровень за все годы российско-китайских и до того - советско-китайских отношений. То, что Китай активно работает в формате БРИКС, и подобный уровень взаимодействия выстраивает с другими государствами-членами БРИКС, говорит о реальном положении Китая как новой великой державы, и, соответственно, об ответственности Китая не только за ситуацию в регионе, но и в мире", - сказал Шатров.

Эксперт также отметил важность двусторонних встреч китайского лидерами с партнерами по БРИКС для продвижения экономического сотрудничества. "Понятно, что любой такой контакт, общение, взаимодействие на высшем уровне – это новые контракты, это новые экономические связи, это новые доходы в китайский бюджет, в бюджеты тех государств, которые взаимодействуют с Китаем", - подчеркнул эксперт.
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Шатров, в частности, обратил внимание на то, что китайская и индийская экономики – конкуренты на мировых рынках. В данном случае в конкуренции важно уважать международное право, роль ВТО, не следовать примеру США, которые пренебрегают мнением и позициями своих экономических партнеров и действуют исключительно в собственных интересах.
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