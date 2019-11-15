Темрезов: модернизация перинатального центра увеличила рождаемость

ЧЕРКЕССК, 15 ноя – РИА Новости. Модернизация перинатального центра в Черкесске позволила увеличить рождаемость и сократить младенческую смертность, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в сети Инстаграм.

В пятницу глава КЧР Рашид Темрезов и министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев посетили модернизированный Карачаево-Черкесский перинатальный центр и республиканскую детскую больницу, построенную в прошлом году.

По словам Темрезова, за 9 месяцев текущего года в перинатальном центре КЧР родилось на 70 малышей больше по сравнению с прошлым годом.

Глава КЧР напомнил, что в перинатальном центре в прошлом годку был построен новый корпус году с лабораторией для бактериологических и ПЦР исследований, операционным блоком, реанимацией.