Темрезов: модернизация перинатального центра увеличила рождаемость

ЧЕРКЕССК, 15 ноя – РИА Новости. Модернизация перинатального центра в Черкесске позволила увеличить рождаемость и сократить младенческую смертность, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в сети Инстаграм.
В пятницу глава КЧР Рашид Темрезов и министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев посетили модернизированный Карачаево-Черкесский перинатальный центр и республиканскую детскую больницу, построенную в прошлом году.
По словам Темрезова, за 9 месяцев текущего года в перинатальном центре КЧР родилось на 70 малышей больше по сравнению с прошлым годом.
Глава КЧР напомнил, что в перинатальном центре в прошлом годку был построен новый корпус году с лабораторией для бактериологических и ПЦР исследований, операционным блоком, реанимацией.
"В детской реанимации реализуются современные высокотехнологические методы для выхаживания недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела. Уже есть и результаты - благодаря модернизации перинатального центра за 9 месяцев этого года в больнице родилось на 70 малышей больше по сравнению с прошлым годом. Растет общий уровень рождаемости в республике. Снижается младенческая смертность", - отметил глава региона.