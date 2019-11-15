В ЛНР один человек погиб за неделю из-за обстрелов

ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб на минувшей неделе в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 12 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за неделю со стороны украинских силовиков.
"К сожалению, на этой неделе не обошлось без жертв. Защищая нашу республику, в результате обстрела со стороны ВСУ погиб военнослужащий Народной милиции", - заявил Осадчий на брифинге.
Он призвал международные правозащитные организации дать правовую оценку действиям украинских силовиков и заставить Киев соблюдать перемирие.
"Факт обстрела, повлекшего гибель военнослужащего Народной милиции, задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР ", - добавил представитель Народной милиции ЛНР.
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