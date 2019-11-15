Синоптики прогнозируют резкое потепление в Сибири после аномальных холодов

"Если говорить про центральный Урал, про Омскую область, про Новосибирскую, здесь придет кратковременное потепление после аномальных похолоданий, но в то же время выпадут дополнительные осадки. Сейчас в Новосибирской области, Алтайском крае, в Кемеровской области там морозы 25-30, а в субботу и воскресенье пойдет потепление до -5. На 20 градусов потеплеет, и пройдут опять снегопады, а со вторника на среду (температура) опять опустится до 25 градусов", - сказал Варакин.