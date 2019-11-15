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РИА Новости

Синоптики прогнозируют резкое потепление в Сибири после аномальных холодов

14:02 15.11.2019 (обновлено: 14:12 15.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Температура воздуха на Урале и в Сибири повысится на 20 градусов в выходные, сообщил РИА Новости руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин.
"Если говорить про центральный Урал, про Омскую область, про Новосибирскую, здесь придет кратковременное потепление после аномальных похолоданий, но в то же время выпадут дополнительные осадки. Сейчас в Новосибирской области, Алтайском крае, в Кемеровской области там морозы 25-30, а в субботу и воскресенье пойдет потепление до -5. На 20 градусов потеплеет, и пройдут опять снегопады, а со вторника на среду (температура) опять опустится до 25 градусов", - сказал Варакин.
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УралЮрий ВаракинГидрометцентрОмская областьНовосибирская областьАлтайский крайОбщество
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