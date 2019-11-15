В Ростове-на-Дону осудили двух москвичей, выпустивших саранчу в самолете

Согласно материалам дела, оба мужчины находились в состоянии опьянения. Их действия пресекли сотрудники полиции, которых вызвали на борт судна. В результате задержка рейса составила более 2 часов, а авиакомпания понесла дополнительные расходы на сумму более 90 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Хулиганство". Оба мужчины свою вину признали. "Суд назначил им по два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сказал собеседник. Приговор в законную силу не вступил.