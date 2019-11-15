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РИА Новости

В Ростове-на-Дону осудили двух москвичей, выпустивших саранчу в самолете

13:57 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростовской области приговорил к условному сроку двух жителей Москвы, которые выпустили саранчу на борту самолета и устроили переполох, сообщил РИА Новости представитель суда.
По версии следствия, 22 июня двое пассажиров рейса "Ростов-на-Дону - Москва", находящегося на взлетной полосе, пронесли на борт самолета саранчу и выпустили ее на виду у пассажиров. После этого они стали нецензурно ругаться, а один из них кинул насекомое в сторону бортпроводника, который пытался его успокоить, и ударил другого члена экипажа.
Согласно материалам дела, оба мужчины находились в состоянии опьянения. Их действия пресекли сотрудники полиции, которых вызвали на борт судна. В результате задержка рейса составила более 2 часов, а авиакомпания понесла дополнительные расходы на сумму более 90 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Хулиганство". Оба мужчины свою вину признали. "Суд назначил им по два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сказал собеседник. Приговор в законную силу не вступил.
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