Ассамблея православия намерена укреплять отношения с исламом

АФИНЫ, 15 ноя - РИА Новости. Межпарламентская ассамблея православия (МАП) намерена укреплять отношения с исламским миром, сообщил российским журналистам президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Он участвует в заседании секретариата МАП в Афинах.

"Мы считаем необходимым развитие отношений с исламом, и для этого мы можем изучить, в том числе, успешный опыт России во многих наших регионах, где у нас активно развивается христианско-исламский диалог, - Поволжья, Северного Кавказа", - сказал Гаврилов.

По его словам, планируется провести ряд мероприятий в этих регионах России.

"Мы также примем решение о расширении контактов с государствами исламского сотрудничества, исламского мира с тем, чтобы укрепить наш диалог и стимулировать укрепление связей между религиозными общинами как мусульманским, так и христианскими", - сказал президент МАП.

Он сообщил, что ассамблея считает необходимым развитие отношений с европейскими международными правозащитными организациями и миротворческими организациями, такими, как Всемирный совет церквей, который очень много сделал в 1970-е и 80-е годы для борьбы с гонкой вооружений, для разоружения, для поддержки пацифизма.

"Мы должны не закрываться, не хлопать дверьми, что в интересах недоброжелателей всех наших православных стран, а наоборот укреплять отношения, рассказывать о позиции России", - сказал депутат, заметив, что во всех европейских странах есть разные силы, заинтересованные в отношениях с Россией.

"Нам нужно, чтобы сочувствующих, заинтересованных в равноправном диалоге с Россией, с выработкой новых рецептов и моделей нашего развития, основанных на наших традиционных ценностях в области образования, культуры, семейной политики, в области равноправного взаимовыгодного бизнес-диалога, становилось больше", - сказал Гаврилов. Он считает, что сейчас депутаты могут много сделать для этого, так как возможности официальных органов исполнительной власти сейчас ограничены в связи с санкциями.

Гаврилов отметил, что греческие депутаты выступают против санкций в отношении политиков. "Греческие депутаты публично заявляли, что разделяют нашу позицию, что это абсурд, препятствие для развития политического диалога в Европе", - сказал Гаврилов.