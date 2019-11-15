В Гидрометцентре назвали причину месячной засухи в Крыму

"Дело в том, что в Крыму практически месяц нет осадков. За весь период 30-40 лет аналогичная ситуация, чтобы был дефицит осадков осенью, достаточно редкое явление. Последнее подобное явление наблюдали в 2012 году, еще раньше оно было в 1978 году и 1982 году. Причина в антициклоне, из-за которого у циклона над Средиземноморьем нет выхода на Черное море", — пояснил он.