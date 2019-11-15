В Гидрометцентре назвали причину месячной засухи в Крыму

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Засуха в Крыму связана с обширным антициклоном, который не дает циклонам со Средиземноморья принести на полуостров дожди, рассказал РИА Новости руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин.
"Дело в том, что в Крыму практически месяц нет осадков. За весь период 30-40 лет аналогичная ситуация, чтобы был дефицит осадков осенью, достаточно редкое явление. Последнее подобное явление наблюдали в 2012 году, еще раньше оно было в 1978 году и 1982 году. Причина в антициклоне, из-за которого у циклона над Средиземноморьем нет выхода на Черное море", — пояснил он.
По словам собеседника агентства, к Крыму не может прорваться циклон, который заливает Италию и спровоцировал мощнейшее наводнение в Венеции. Кроме того, много осадков выпало в Хорватии, а приальпийские регионы Франции завалило снегом.
Область антициклона простирается от Белоруссии, Центрального Черноземья и Крыма до Урала по Ярославской и Ивановской областям, добавил Варакин.
"Эта область не дает продвижения южных циклонов, которые зимой приносят осадки. Пока антициклон не разрушится, ждать осадков не стоит. До 22-23 ноября мы не ждем осадков", — уточнил он.
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