В ЛНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за неделю

ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Восьмого ноября в ЛНР заявили, что украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в регионе за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.