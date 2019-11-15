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РИА Новости

В ЛНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за неделю

13:52 15.11.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Восьмого ноября в ЛНР заявили, что украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в регионе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении шести населенных пунктов ЛНР.
Петровское, Донбасс
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