В ЛНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за неделю

ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Восьмого ноября в ЛНР заявили, что украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в регионе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении шести населенных пунктов ЛНР.