На Ставрополье наградили учительницу, защитившую детей от мужчины с ножом

"В отделе МВД России по Нефтекумскому городскому округу состоялось чествование учителя начальных классов городской школы №3 Марии Аксакаловой. На торжественном мероприятии врио начальника отдела МВД России по Нефтекумскому городскому Владимир Сусоев от лица сотрудников полиции выразил Марии Аксакаловой слова признательности за оказанную помощь и содействие органам внутренних дел, вручил благодарственное письмо, цветы и памятный подарок", - говорится в сообщении.