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РИА Новости

На Ставрополье наградили учительницу, защитившую детей от мужчины с ножом

13:51 15.11.2019
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© Фото : пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краюВ Отделе МВД России по Нефтекумскому городскому округу вручили благодарность учителю начальных классов городской школы №3 Марии Аксакаловой
В Отделе МВД России по Нефтекумскому городскому округу вручили благодарность учителю начальных классов городской школы №3 Марии Аксакаловой
© Фото : пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
В Отделе МВД России по Нефтекумскому городскому округу вручили благодарность учителю начальных классов городской школы №3 Марии Аксакаловой
ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. Полицейские в Ставропольском крае наградили учительницу, которая защитила детей от нетрезвого мужчины с ножом, сообщает главное управление МВД по краю.
По данным следствия, днем 9 ноября в Нефтекумске мужчина с ножом, выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке. Учительница начальных классов преградила ему путь, а детям скомандовала бежать. Мужчина, угрожая убийством, попытался ударить ее ножом, но она смогла убежать.
"В отделе МВД России по Нефтекумскому городскому округу состоялось чествование учителя начальных классов городской школы №3 Марии Аксакаловой. На торжественном мероприятии врио начальника отдела МВД России по Нефтекумскому городскому Владимир Сусоев от лица сотрудников полиции выразил Марии Аксакаловой слова признательности за оказанную помощь и содействие органам внутренних дел, вручил благодарственное письмо, цветы и памятный подарок", - говорится в сообщении.
В отношении ранее судимого 63-летнего жителя Нефтекумска возбуждено дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
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