США могут сократить число астронавтов на МКС

"До начала полетов коммерческих кораблей НАСА, по всей вероятности, испытает снижение числа членов экипажа американского сегмента МКС с трех до одного, начиная с весны 2020 года", - говорится в отчете.

Это приведет к тому, что астронавты США будут по большей части заниматься только поддержанием работоспособности самой станции, а не экспериментами и исследованиями, отмечают в ведомстве.

США утратили возможность самостоятельно организовывать пилотируемые миссии на МКС и начали зависеть от России после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. С 2014 года частные компании SpaceX и Boeing строят пилотируемые корабли по контракту с НАСА, но сроки их ввода в эксплуатацию до сих пор не ясны. Сейчас в НАСА задумываются о том, чтобы купить у России места на "Союзах" и в 2020 году.