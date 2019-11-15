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РИА Наука
2019-11-15T13:59Z
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РИА Новости

США могут сократить число астронавтов на МКС

13:47 15.11.2019 (обновлено: 13:59 15.11.2019)
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© NASAАстронавт НАСА Эндрю Фойстел во время выхода в открытый космос на МКС
Астронавт НАСА Эндрю Фойстел во время выхода в открытый космос на МКС
© NASA
Астронавт НАСА Эндрю Фойстел во время выхода в открытый космос на МКС. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. США, скорее всего, придется сократить количество астронавтов на МКС с трех до одного в связи с неготовностью новых кораблей, говорится в отчете главного инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованном на сайте ведомства.
"До начала полетов коммерческих кораблей НАСА, по всей вероятности, испытает снижение числа членов экипажа американского сегмента МКС с трех до одного, начиная с весны 2020 года", - говорится в отчете.
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Эту ситуацию в НАСА объяснили "задержками в подготовке космических систем Boeing и SpaceX и снижением частоты полетов [российских] "Союзов".
Это приведет к тому, что астронавты США будут по большей части заниматься только поддержанием работоспособности самой станции, а не экспериментами и исследованиями, отмечают в ведомстве.
США утратили возможность самостоятельно организовывать пилотируемые миссии на МКС и начали зависеть от России после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. С 2014 года частные компании SpaceX и Boeing строят пилотируемые корабли по контракту с НАСА, но сроки их ввода в эксплуатацию до сих пор не ясны. Сейчас в НАСА задумываются о том, чтобы купить у России места на "Союзах" и в 2020 году.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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