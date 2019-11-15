Волин рассказал о следующем Российско-китайском форуме новых медиа

УСИ (Китай), 15 ноя - РИА Новости. Четвёртый Российско-китайский форум новых медиа пройдёт в Четвёртый Российско-китайский форум новых медиа пройдёт в Таганроге в августе следующего года, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин

"Я хочу сообщить, что четвёртая Российско-китайская конференция новых медиа пройдёт в августе следующего года в Росии, в городе Таганрог", - сказал Волин на церемонии закрытия третьего Российско-китайского форума новых медиа, который проходил в городе Уси.

Волин отметил, что Таганрог "хороший южный город у моря, где родился всем известный российский писатель Антон Павлович Чехов, город , который имеет много образовательных традиций".

"Поэтому конференцию объявляю закрытой, спасибо, Уси, здравствуй, Таганрог", - сказал Волин.

В завершившемся третьем Российско-китайском форуме новых медиа принимали участие представители ведущих китайских и российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня". Российскую делегацию возглавлял заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Мероприятие проходило при поддержке управления по надзору за киберпространством КНР и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В ходе форума представители СМИ двух стран, а также технологических компаний обменялись мнениями и обсудили возможности сотрудничества между интернет-медиа двух стран в эпоху развития цифровых технологий.