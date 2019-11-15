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РИА Новости

В Гонконге полиция назвала смерть раненого на протестах уборщика убийством

13:39 15.11.2019
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© REUTERS / Thomas PeterСтолкновения протестующих с полицией в Гонконге
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Полиция Гонконга в пятницу классифицировала как убийство ранение в голову пожилого мужчины во время протестов, в результате чего он скончался, говорится в заявлении полиции.
Ранее департамент по вопросам продовольствия и гигиены окружающей среды Гонконга сообщил, что числившийся у них на аутсорсинге 70-летний уборщик скончался в одной из больниц города после того, как во время его обеденного перерыва ему разбили голову тяжелым предметом.
На распространенных в сети снимках видно, что мужчина пытается снять на телефон стычку между протестующими и местными жителями в районе Сёнсёй (Шёнг-Шуй), после чего уже появились фотографии, где он лежит на земле.
"Полиция 15 ноября реклассифицировала дело о ранении 13 ноября в дело об убийстве", - говорится в заявлении. Расследованием дела занимается уголовный отдел.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
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