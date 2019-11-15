В Гонконге полиция назвала смерть раненого на протестах уборщика убийством

ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Полиция Гонконга в пятницу классифицировала как убийство ранение в голову пожилого мужчины во время протестов, в результате чего он скончался, говорится в заявлении полиции.

Ранее департамент по вопросам продовольствия и гигиены окружающей среды Гонконга сообщил, что числившийся у них на аутсорсинге 70-летний уборщик скончался в одной из больниц города после того, как во время его обеденного перерыва ему разбили голову тяжелым предметом.

На распространенных в сети снимках видно, что мужчина пытается снять на телефон стычку между протестующими и местными жителями в районе Сёнсёй (Шёнг-Шуй), после чего уже появились фотографии, где он лежит на земле.

"Полиция 15 ноября реклассифицировала дело о ранении 13 ноября в дело об убийстве", - говорится в заявлении. Расследованием дела занимается уголовный отдел.