Суд в Киеве назначил 207 тысяч долларов залога для экс-замглавы Нацбанка

Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что, по данным следствия, в октябре 2014 года банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к Нацбанку Украины с ходатайством предоставить ему стабкредит под залог недвижимости. Хотя, по утверждению НАБ, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на такой шаг. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. В ноябре 2014 года НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит, полученный от НБУ сроком на два года, VAB Банк не вернул.