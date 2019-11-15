Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T13:37Z
https://ria.ru/20191115/1560975478.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151119/23/1511192369_0:0:2001:1126_1036x0_80_0_0_13e4fbedbb8360d0e6fbe31952ea076e.jpg
РИА Новости

Суд в Киеве назначил 207 тысяч долларов залога для экс-замглавы Нацбанка

13:37 15.11.2019
139
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Национального Банка Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему первому замглавы Нацбанка Александру Писаруку, которого подозревают в присвоении 49 миллионов долларов стабилизационного кредита для VAB Банка, в виде залога в 207 тысяч долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной прокуратуры Украины.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 12 ноября сообщило, что подозревает владельца VAB Банка Олега Бахматюка, а также чиновников Нацбанка в присвоении 49 миллионов долларов стабилизационного кредита для VAB Банка, выданного якобы незаконно в 2014 году.
Здание Национального банка Украины в Киеве
12 ноября, 00:45
НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка
"Антикоррупционный суд избрал бывшему первому заместителю главы Нацбанка Украины меру пресечения в виде залога в сумме 5 миллионов гривен (около 207 тысяч долларов). Кроме того, суд возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что, по данным следствия, в октябре 2014 года банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к Нацбанку Украины с ходатайством предоставить ему стабкредит под залог недвижимости. Хотя, по утверждению НАБ, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на такой шаг. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. В ноябре 2014 года НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит, полученный от НБУ сроком на два года, VAB Банк не вернул.
110100
Обсудить 0
Нацбанк УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
В Киеве хотят сменить руководство "Украинских железных дорог"
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Депутат заявил, что в СБ ООН не знают реальной обстановки в Крыму
Поезд ОАО Укрзализныця
Работники "Львовской железной дороги" организовали майнинговую ферму
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
На Украине уволят прокурора, который вел дело компании Burisma
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" прокомментировал предложение "Газпрома" о скидке на газ
Город Симферополь в Крыму
Крым посетила рекордная по числу журналистов международная делегация
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Нарышкин считает, что СНВ-3 повторит судьбу ДРСМД
Ян Чарногурский
Словацкий политик рассказал о "бархатной революции" 1989 года
Глава PGNiG Петр Вожняк на конференции PGNiG в Варшаве. 17 октября 2018
В Польше рассказали, чем смогут заместить российский газ
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
В Гонконге полиция назвала смерть раненого на протестах уборщика убийством
Вид на город Тбилиси
Посол ЕС прокомментировал провал принятия конституционных поправок в Грузии
Снегопад в Москве
Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады Верещук покинет пост представителя правительства в парламенте
Павильон компании Газпром
Польша не намерена продлевать контракт с "Газпромом" после 2022 года
Астронавт НАСА Эндрю Фойстел во время выхода в открытый космос на МКС
США могут сократить число астронавтов на МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
Лента новостейМолния