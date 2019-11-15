Суд в Киеве назначил 207 тысяч долларов залога для экс-замглавы Нацбанка

КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему первому замглавы Нацбанка Александру Писаруку, которого подозревают в присвоении 49 миллионов долларов стабилизационного кредита для VAB Банка, в виде залога в 207 тысяч долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной прокуратуры Украины.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 12 ноября сообщило, что подозревает владельца VAB Банка Олега Бахматюка, а также чиновников Нацбанка в присвоении 49 миллионов долларов стабилизационного кредита для VAB Банка, выданного якобы незаконно в 2014 году.
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"Антикоррупционный суд избрал бывшему первому заместителю главы Нацбанка Украины меру пресечения в виде залога в сумме 5 миллионов гривен (около 207 тысяч долларов). Кроме того, суд возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что, по данным следствия, в октябре 2014 года банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к Нацбанку Украины с ходатайством предоставить ему стабкредит под залог недвижимости. Хотя, по утверждению НАБ, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на такой шаг. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. В ноябре 2014 года НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит, полученный от НБУ сроком на два года, VAB Банк не вернул.