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РИА Новости

Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре

13:36 15.11.2019 (обновлено: 13:44 15.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Снежного покрова, характерного для зимы в Москве и области, не будет еще неделю, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Определенный дефицит осадков ожидается в ноябре. Что касается Москвы и Московской области, а также более южных областей, то здесь антициклональный характер погоды. Сегодня у нас середина месяца, а в Москве выпало чуть меньше 50% от месячной нормы. Вроде бы нормально, но учетом того, что мы не ждем осадков на следующей неделе, но за месяц мы прогнозируем дефицит осадков на уровне 3/4 от нормы. В Москве только если в самом конце могут в виде снега быть осадки, но маловероятно. А вероятность установления какого-то снежного покрова еще маловероятнее", - сказал Варакин.
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Юрий ВаракинРосгидрометМоскваОбщество
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