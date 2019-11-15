Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре

"Определенный дефицит осадков ожидается в ноябре. Что касается Москвы и Московской области, а также более южных областей, то здесь антициклональный характер погоды. Сегодня у нас середина месяца, а в Москве выпало чуть меньше 50% от месячной нормы. Вроде бы нормально, но учетом того, что мы не ждем осадков на следующей неделе, но за месяц мы прогнозируем дефицит осадков на уровне 3/4 от нормы. В Москве только если в самом конце могут в виде снега быть осадки, но маловероятно. А вероятность установления какого-то снежного покрова еще маловероятнее", - сказал Варакин.