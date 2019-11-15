Поморские депутаты предложили расширить территорию Арктической зоны

АРХАНГЕЛЬСК, 15 ноя – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания предложили расширить сухопутную территорию Арктической зоны РФ за счет включения в нее ряда муниципальных образований Поморья, а также Республики Коми и Карелии, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания.
С предложением обратиться в правительство РФ по этому вопросу председатель регионального Заксобрания Екатерина Прокопьева выступила на прошедшей в Вологде конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.
В настоящее время к сухопутным территориям Арктической зоны отнесены территории Поморья - "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск", а также территории других северо-западных регионов – Республики Коми и Республики Карелия.
"На конференции предложено включить территории муниципальных образований "Пинежский муниципальный район" и "Лешуконский муниципальный район" Архангельской области, муниципальных образований городских округов "Инта", "Усинск" и муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми, муниципальных образований "Костомукшский городской округ", "Калевальский муниципальный район" и "Сегежский муниципальный район" Республики Карелия в состав территорий Арктической зоны", - говорится в сообщении.
Как пояснила Прокофьева, это предложение обусловлено стратегической значимостью территорий для обеспечения национальной безопасности и комплексного социально-экономического развития Арктического макрорегиона. Включение этих территорий в Арктическую зону позволит улучшить качество жизни населения, повысить уровень его социального и культурного обслуживания.
По итогам обсуждения обращение было поддержано членами Ассоциации, отметили в пресс-службе.
Участники конференции также поддержали предложение поморских депутатов направить в правительство РФ обращение о сохранении механизма долгосрочного закрепления долей квот в отношении всех видов водных биоресурсов, распределявшихся по "историческому принципу".
Как отметила Прокопьева, сегодня на федеральном уровне предусмотрена разработка предложений, определяющих механизм выделения части квот из ранее распределявшихся по "историческому принципу", для предоставления путем проведения аукциона в электронной форме. Это может негативно повлиять на развитие всей рыбодобывающей отрасли, считает она.