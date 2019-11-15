Поморские депутаты предложили расширить территорию Арктической зоны

АРХАНГЕЛЬСК, 15 ноя – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания предложили расширить сухопутную территорию Арктической зоны РФ за счет включения в нее ряда муниципальных образований Поморья, а также Республики Коми и Карелии, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания.

С предложением обратиться в правительство РФ по этому вопросу председатель регионального Заксобрания Екатерина Прокопьева выступила на прошедшей в Вологде конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

В настоящее время к сухопутным территориям Арктической зоны отнесены территории Поморья - "Город Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск", а также территории других северо-западных регионов – Республики Коми и Республики Карелия.

"На конференции предложено включить территории муниципальных образований "Пинежский муниципальный район" и "Лешуконский муниципальный район" Архангельской области, муниципальных образований городских округов "Инта", "Усинск" и муниципального района "Усть-Цилемский" Республики Коми, муниципальных образований "Костомукшский городской округ", "Калевальский муниципальный район" и "Сегежский муниципальный район" Республики Карелия в состав территорий Арктической зоны", - говорится в сообщении.

Как пояснила Прокофьева, это предложение обусловлено стратегической значимостью территорий для обеспечения национальной безопасности и комплексного социально-экономического развития Арктического макрорегиона. Включение этих территорий в Арктическую зону позволит улучшить качество жизни населения, повысить уровень его социального и культурного обслуживания.

По итогам обсуждения обращение было поддержано членами Ассоциации, отметили в пресс-службе.

Участники конференции также поддержали предложение поморских депутатов направить в правительство РФ обращение о сохранении механизма долгосрочного закрепления долей квот в отношении всех видов водных биоресурсов, распределявшихся по "историческому принципу".