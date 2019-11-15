Преподаватели вузов предложили учредить День работника высшего образования

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. День работника высшего образования предложили учредить члены Лиги преподавателей высшей школы и представители экспертного сообщества в рамках проекта резолюции, составленной по материалам национальной конференции "Стратегические ориентиры развития высшей школы" (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
"Профессиональному союзу работников народного образования и науки Российской Федерации: инициировать учреждение профессионального праздничного дня работников высшего образования… Организовать работу горячей линии по вопросам нарушения прав ППС (профессорско-преподавательского состава – ред.) вузов", - указано в проекте резолюции.
В документе также прописаны рекомендации профильным министерствам.
"Министерству науки и высшего образования Российской Федерации: создать и реализовать национальную систему повышения квалификации преподавателей вузов, в рамках которой проводились бы курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации с использованием средств федерального и регионального бюджетов, привлекать представителей преподавательского профессионального сообщества к работе советов, рабочих и экспертных групп", - указано в проекте.
Общественная организация Лига преподавателей высшей школы – отраслевое сообщество профессионалов в области высшего образования. Экспертная деятельность лиги применяется в разработке предложений рабочих групп Госдумы и общественных советов ряда ведомств.