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РИА Новости

В Польше рассказали, чем смогут заместить российский газ

13:32 15.11.2019 (обновлено: 19:55 15.11.2019)
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CC0 / Kancelaria Premiera / Глава PGNiG Петр Вожняк на конференции PGNiG в Варшаве. 17 октября 2018
Глава PGNiG Петр Вожняк на конференции PGNiG в Варшаве. 17 октября 2018
CC0 / Kancelaria Premiera /
ВАРШАВА, 15 ноя — РИА Новости. Польша уверена, что обойдется без российского газа после 2022 года: делает ставку на СПГ и собственную добычу в Северном море, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк.
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Ранее PGNiG уведомила "Газпром" о намерениях не продлевать контракт на покупку газа, истекающий в конце 2022 года.
"Мы заранее позаботились о том, чтобы иметь контракты в объеме внутреннего спроса и даже более этого спроса", — сказал Вожняк в эфире Польского телевидения. Он отметил, что Польша делает ставку на сжиженный газ. "Главными партнерами являются не только Соединенные Штаты, но и Катар. В последнее время мы также много покупаем СПГ из Норвегии", — сказал глава PGNiG.
Кроме того, Польша рассчитывает и на собственную добычу в Северном море. "Мы покупаем месторождения в Северном море — последовательно уже четыре года. В настоящее время у нас есть 26 концессий, из которых мы будем производить газ. Частично уже производим, а частично эти концессии и месторождения находятся в процессе строительства и подготовки к производству", — заявил Вожняк.
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"Мы будем из этих месторождений и из следующих, которые еще купим, производить около 2,5 миллиарда кубометров газа и транспортировать в Польшу по строящемуся газопроводу Baltic Pipe", — добавил он.

"Это все — портфель СПГ и портфель месторождений, а также производство в стране, которое составляет около четырех миллиардов кубометров, — заменит нам прекрасно то, что мы имеем сейчас, то есть контракт с "Газпромом", — заключил глава компании.

PGNiG имеет несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Контракт с Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в 2019-2022 годах ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023-го по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу двух миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.
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PGNiGГазпромПольшаРоссияЭкономика
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