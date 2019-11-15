В Польше рассказали, чем смогут заместить российский газ

ВАРШАВА, 15 ноя — РИА Новости. Польша уверена, что обойдется без российского газа после 2022 года: делает ставку на СПГ и собственную добычу в Северном море, заявил глава польской нефтегазовой компании Польша уверена, что обойдется без российского газа после 2022 года: делает ставку на СПГ и собственную добычу в Северном море, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк.

Ранее PGNiG уведомила "Газпром" о намерениях не продлевать контракт на покупку газа, истекающий в конце 2022 года.

"Мы заранее позаботились о том, чтобы иметь контракты в объеме внутреннего спроса и даже более этого спроса", — сказал Вожняк в эфире Польского телевидения. Он отметил, что Польша делает ставку на сжиженный газ. "Главными партнерами являются не только Соединенные Штаты, но и Катар. В последнее время мы также много покупаем СПГ из Норвегии", — сказал глава PGNiG.

Кроме того, Польша рассчитывает и на собственную добычу в Северном море. "Мы покупаем месторождения в Северном море — последовательно уже четыре года. В настоящее время у нас есть 26 концессий, из которых мы будем производить газ. Частично уже производим, а частично эти концессии и месторождения находятся в процессе строительства и подготовки к производству", — заявил Вожняк.

"Мы будем из этих месторождений и из следующих, которые еще купим, производить около 2,5 миллиарда кубометров газа и транспортировать в Польшу по строящемуся газопроводу Baltic Pipe", — добавил он.

"Это все — портфель СПГ и портфель месторождений, а также производство в стране, которое составляет около четырех миллиардов кубометров, — заменит нам прекрасно то, что мы имеем сейчас, то есть контракт с "Газпромом", — заключил глава компании.