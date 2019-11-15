Крым посетила рекордная по числу журналистов международная делегация

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Такого числа одновременно приехавших в Крым журналистов с трех континентов еще не было с момента референдума, заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Делегация иностранных журналистов в составе 26 человек посетила полуостров 12-14 ноября. В нее вошли журналисты из Сербии, Италии, Словакии, ЮАР, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, Конго, Кении и других стран.
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"Журналисты, конечно, в Крыму бывают, но за пять лет, которые прошли с момента референдума, такого количества одновременно приехавших в Крым журналистов, еще и с трех континентов, не было. Наша цель была — создать максимально удобные условия для их работы, чтобы они действительно могли сделать самостоятельные выводы и потом, приехав в свои страны, рассказать о том, что происходит", — сказал Климов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".