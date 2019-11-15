Крым посетила рекордная по числу журналистов международная делегация

"Журналисты, конечно, в Крыму бывают, но за пять лет, которые прошли с момента референдума, такого количества одновременно приехавших в Крым журналистов, еще и с трех континентов, не было. Наша цель была — создать максимально удобные условия для их работы, чтобы они действительно могли сделать самостоятельные выводы и потом, приехав в свои страны, рассказать о том, что происходит", — сказал Климов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".