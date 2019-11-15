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РИА Наука
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РИА Новости

США заплатили России за полеты астронавтов почти четыре миллиарда долларов

13:26 15.11.2019 (обновлено: 16:15 15.11.2019)
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© Фото : Twitter/Paolo Nespoli‏Российские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне нашей планеты
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты
© Фото : Twitter/Paolo Nespoli‏
Российские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне нашей планеты. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. США потратили почти четыре миллиарда долларов на полеты астронавтов на российских кораблях "Союз", следует из отчета главного инспектора НАСА Пола Мартина.

"На июль 2019 года НАСА приобрело 70 мест в "Союзах" стоимостью 3,9 миллиарда долларов для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю", — говорится в документе.

При этом отмечается, что за 20 лет существования МКС состоялось 85 пилотируемых полетов российских "Союзов" и американских Space Shuttle. На станции побывали 239 астронавтов и космонавтов.
После закрытия программы Space Shuttle в 2011 году США утратили возможность самостоятельно доставлять астронавтов на МКС и начали зависеть от России.
С 2014 года частные компании SpaceX и Boeing строят по контракту с НАСА пилотируемые корабли, но когда их введут в эксплуатацию, пока неясно. Сейчас в космическом агентстве задумываются о том, чтобы купить у России места на "Союзах" и в 2020 году.
Первые контракты по полетам американских астронавтов на МКС начинались с 20 миллионов долларов, а закончились на отметке около 82 миллионов за место. Такая же ситуация сложилась с космическими туристами. Первый из них, Дэннис Тито, заплатил за полет 20 миллионов долларов, а так и не полетевшей в космос британской певице Саре Брайтман путешествие обошлось бы в 52 миллиона.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАРоссияСША
Популярные комментарии
...ха!.... так они этих бумажек себе ещё столько же могут напечатать- уже вон на 22 триллиона всему миру напечатали.... :-)
15 ноября, 13:51
Александр Родионов
1821306
Списали бы лучше людям кредиты на эти деньги, зачем туда летать если никакой пользы?
15 ноября, 14:07
АИАлёша Иванов
5501017
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