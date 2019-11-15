США заплатили России за полеты астронавтов почти четыре миллиарда долларов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. США потратили почти четыре миллиарда долларов на полеты астронавтов на российских кораблях "Союз", следует из США потратили почти четыре миллиарда долларов на полеты астронавтов на российских кораблях "Союз", следует из отчета главного инспектора НАСА Пола Мартина.

"На июль 2019 года НАСА приобрело 70 мест в "Союзах" стоимостью 3,9 миллиарда долларов для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю", — говорится в документе.

При этом отмечается, что за 20 лет существования МКС состоялось 85 пилотируемых полетов российских "Союзов" и американских Space Shuttle. На станции побывали 239 астронавтов и космонавтов.

После закрытия программы Space Shuttle в 2011 году США утратили возможность самостоятельно доставлять астронавтов на МКС и начали зависеть от России.

С 2014 года частные компании SpaceX и Boeing строят по контракту с НАСА пилотируемые корабли, но когда их введут в эксплуатацию, пока неясно. Сейчас в космическом агентстве задумываются о том, чтобы купить у России места на "Союзах" и в 2020 году.