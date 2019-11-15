США заплатили России за полеты астронавтов почти четыре миллиарда долларов

"На июль 2019 года НАСА приобрело 70 мест в "Союзах" стоимостью 3,9 миллиарда долларов для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю", — говорится в документе.
При этом отмечается, что за 20 лет существования МКС состоялось 85 пилотируемых полетов российских "Союзов" и американских Space Shuttle. На станции побывали 239 астронавтов и космонавтов.
После закрытия программы Space Shuttle в 2011 году США утратили возможность самостоятельно доставлять астронавтов на МКС и начали зависеть от России.
С 2014 года частные компании SpaceX и Boeing строят по контракту с НАСА пилотируемые корабли, но когда их введут в эксплуатацию, пока неясно. Сейчас в космическом агентстве задумываются о том, чтобы купить у России места на "Союзах" и в 2020 году.
Первые контракты по полетам американских астронавтов на МКС начинались с 20 миллионов долларов, а закончились на отметке около 82 миллионов за место. Такая же ситуация сложилась с космическими туристами. Первый из них, Дэннис Тито, заплатил за полет 20 миллионов долларов, а так и не полетевшей в космос британской певице Саре Брайтман путешествие обошлось бы в 52 миллиона.