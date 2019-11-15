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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-11-15T13:24Z
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РИА Новости

Первый вице-президент ФХР РФ оценил объекты зимней Олимпиады в Пекине

13:24 15.11.2019
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© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг осмотрел спортивные и инфраструктурные объекты зимней Олимпиады 2022 года.
Он побывал в Государственном дворце спорта, где пройдут матчи хоккейного турнира, строящуюся олимпийскую деревню, а также арену и спортивную базу, где до начала Игр проведет тренировки сборная России, сообщает пресс-служба ФХР.
Ротенберг отметил огромную проделанную работу китайских коллег, отличные условия для проживания и тренировок спортсменов.
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Россия-Китай: ГлавноеФХРПекинСпорт
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