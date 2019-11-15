Первый вице-президент ФХР РФ оценил объекты зимней Олимпиады в Пекине

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг осмотрел спортивные и инфраструктурные объекты зимней Олимпиады 2022 года.

Он побывал в Государственном дворце спорта, где пройдут матчи хоккейного турнира, строящуюся олимпийскую деревню, а также арену и спортивную базу, где до начала Игр проведет тренировки сборная России, сообщает пресс-служба ФХР.