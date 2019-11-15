В Екатеринбурге проверят данные о курении вейпов в гимназии

"Мы понимаем озабоченность родителей и осознаем проблемы, возникшие в этой образовательной организации. По фактам, указанным в обращении, департамент образования проведет проверку в пределах компетенции учредителя. Также информацию о противоправных или противозаконных действиях в этой гимназии мы незамедлительно направили в уполномоченные органы", – сказала собеседница агентства.