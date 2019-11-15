В Екатеринбурге проверят данные о курении вейпов в гимназии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Департамент образования администрации Екатеринбурга проверит поступившую от родителей информацию о курении школьниками вейпов в туалетах гимназии № 5, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее местное издание Znak.com сообщило, что родители учеников из элитной гимназии №5 в Екатеринбурге, в которой учатся дети многих местных чиновников, написали в департамент образования из-за того, что пятиклассники не могут попасть в школьные туалеты, потому что старшеклассники курят там вейпы. Прокуратура Екатеринбурга совместно с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних, подразделением по делам несовершеннолетних городского УМВД и специалистами территориального отдела Роспотребнадзора начали проверку по данному факту.
"Мы понимаем озабоченность родителей и осознаем проблемы, возникшие в этой образовательной организации. По фактам, указанным в обращении, департамент образования проведет проверку в пределах компетенции учредителя. Также информацию о противоправных или противозаконных действиях в этой гимназии мы незамедлительно направили в уполномоченные органы", – сказала собеседница агентства.