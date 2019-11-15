Депутат заявил, что в СБ ООН не знают реальной обстановки в Крыму

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Совет безопасности ООН позволяет вводить себя в заблуждение по вопросам, касающимся полуострова Крым, заявил РИА Новости депутат Совет безопасности ООН позволяет вводить себя в заблуждение по вопросам, касающимся полуострова Крым, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек

"Каждое лоббирование интересов Украины в Совбезе ООН ещё больше усугубляет незнание комиссаров этой организации реальной обстановки в Крыму. Как гласит истина - верить нужно фактам, а не чьим-то домыслам. В сегодняшней ситуации складывается впечатление, что в Совбезе ООН сознательно позволяют вводить себя в заблуждение по вопросам, касающимся Крыма", - сказал он.

Он подчеркнул, что если бы еврокомиссар захотел посетить полуостров, то "он бы получил необходимые разрешения что от Украины, что от России, а если же наша сторона игнорируется, то не обессудьте, здесь не проходной двор и на визит нужно получить согласие".

"Так что у комиссаров ООН есть два варианта: либо обманывать самих себя и посещать с проверками несуществующую Автономную республику Крым, либо смотреть правде в глаза и запросить в Москве разрешение на поездку в российский регион - Республику Крым", - заключил он.