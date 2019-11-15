Власти разделили полномочия замминистра транспорта и главы Росморречфлота

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Полномочия замминистра транспорта РФ и руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта разделены, следует из постановления, опубликованного на Полномочия замминистра транспорта РФ и руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта разделены, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации

Занимавший "двойную" должность Юрий Цветков останется замглавы Минтранса, сообщил РИА Новости источник в Росморречфлоте

Согласно прежней редакции постановления, регламентирующего деятельность Минтранса, министерству было разрешено иметь восемь заместителей министра, в том числе одного первого, одного статс-секретаря - заместителя министра и одного заместителя министра - руководителя Росморречфлота.

Подписанный документ упраздняет последнюю должность. Одновременно в положении о Росморречфлоте информация о руководителе ведомства теперь формулируется так: "Федеральное агентство морского и речного транспорта возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством Российской Федерации по представлению министра транспорта Российской Федерации".

По данным источника РИА Новости в Росморречфлоте, занимавший "двойную" должность Юрий Цветков сохранит пост замминистра, перестав возглавлять федеральное агентство. "Останется замминистра", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о будущей должности Цветкова. Он не уточнил, кто займет пост руководителя Росморречфлота.