Власти разделили полномочия замминистра транспорта и главы Росморречфлота

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Полномочия замминистра транспорта РФ и руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта разделены, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Занимавший "двойную" должность Юрий Цветков останется замглавы Минтранса, сообщил РИА Новости источник в Росморречфлоте.
Согласно прежней редакции постановления, регламентирующего деятельность Минтранса, министерству было разрешено иметь восемь заместителей министра, в том числе одного первого, одного статс-секретаря - заместителя министра и одного заместителя министра - руководителя Росморречфлота.
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Подписанный документ упраздняет последнюю должность. Одновременно в положении о Росморречфлоте информация о руководителе ведомства теперь формулируется так: "Федеральное агентство морского и речного транспорта возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством Российской Федерации по представлению министра транспорта Российской Федерации".
По данным источника РИА Новости в Росморречфлоте, занимавший "двойную" должность Юрий Цветков сохранит пост замминистра, перестав возглавлять федеральное агентство. "Останется замминистра", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о будущей должности Цветкова. Он не уточнил, кто займет пост руководителя Росморречфлота.
Цветков, которому в этом году исполнилось 54 года, окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище по специальности "Судовождение на морских путях". Впоследствии прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС. Занимал различные должности в Счетной палате РФ, Объединенной судостроительной корпорации, "Совкомфлоте", "Новошипе". С 9 августа 2018 года стал замминистра транспорта – руководителем Росморречфлота.
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