Посол ЕС прокомментировал провал принятия конституционных поправок в Грузии

"То, что произошло вчера (провал голосования - ред.), вредит доверию между политическими партнерами и доверию со стороны широкой части общественности, что в свою очередь повышает риски поляризации. Очень жаль, что видны признаки этого. Мы проведем консультации с несколькими сторонами, чтобы найти выход", - заявил Харцель в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.