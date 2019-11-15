Посол ЕС прокомментировал провал принятия конституционных поправок в Грузии

ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель назвал печальным провал парламентом конституционных поправок о переходе на пропорциональную систему выборов.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и переходного правительства.
"То, что произошло вчера (провал голосования - ред.), вредит доверию между политическими партнерами и доверию со стороны широкой части общественности, что в свою очередь повышает риски поляризации. Очень жаль, что видны признаки этого. Мы проведем консультации с несколькими сторонами, чтобы найти выход", - заявил Харцель в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По данным пресс-службы правящей партии "Грузинская мечта", Харцель провел встречи в офисе политсилы с ее лидерами. Детали встречи не разглашаются.
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