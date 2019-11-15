Работники "Львовской железной дороги" организовали майнинговую ферму

"Департамент безопасности "Укрзализныци" вместе с правоохранителями обнаружили майнинговую ферму криптовалюты (биткоинов), которая работала на электроэнергии компании. Ее организовали должностные лица подразделения "Львовской железной дороги", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в помещении, где находилась ферма, обнаружили более 100 единиц компьютерного оборудования, эта техника была подключена к электросети "Украинских железных дорог". Как отмечается, ориентировочная сумма убытков с начала года составляет 1 миллион гривен (около 41,4 тысячи долларов).