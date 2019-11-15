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РИА Новости

Работники "Львовской железной дороги" организовали майнинговую ферму

13:09 15.11.2019
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© Фото : ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"Поезд ОАО "Укрзализныця"
Поезд ОАО Укрзализныця
© Фото : ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"
Поезд ОАО "Укрзализныця". Архивное фото
КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Должностные лица "Львовской железной дороги" ("Укрзализныця") организовали майнинговую ферму криптовалюты, которая работала на электроэнергии компании и тем самым нанесли убытки на сумму около 41 тысячи долларов, сообщила в пятницу пресс-служба компании "Украинские железные дороги".
"Департамент безопасности "Укрзализныци" вместе с правоохранителями обнаружили майнинговую ферму криптовалюты (биткоинов), которая работала на электроэнергии компании. Ее организовали должностные лица подразделения "Львовской железной дороги", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в помещении, где находилась ферма, обнаружили более 100 единиц компьютерного оборудования, эта техника была подключена к электросети "Украинских железных дорог". Как отмечается, ориентировочная сумма убытков с начала года составляет 1 миллион гривен (около 41,4 тысячи долларов).
В пресс-службе напомнили, что, согласно закону Украины, выпуск криптовалют на территории страны запрещен. Правоохранители завели уголовное дело, материалы проверки направили в полицию.
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Украинская железная дорогаУкрзализныцяЛьвовская областьВ мире
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