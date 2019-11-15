Москва зеркально ответит на помилование россиян в Литве, считает Нарышкин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование двух россиян Литвой.
"По моим данным, это зеркальные меры", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на решение руководства Литвы о помиловании россиян.
Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных в шпионаже.
В начале ноября Сейм Литвы утвердил поправку в Уголовный кодекс, которая оговаривает процедуру обмена осужденными за границей за разведдеятельность пользу своей страны. По оценке норвежских СМИ, поправка делает возможным участие в этом процессе осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга.
Литовские СМИ писали, что между Норвегией, Россией и Литвой готовится обмен лицами, осужденными за шпионскую деятельность. Речь шла о россиянине Филипченко и двух литовских гражданах – Евгении Матайтисе и Аристидасе Тамошайтисе. Москва эту информацию опровергла.
Мосгорсуд в апреле приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ. Берг подал прошение о помиловании, которое, как в пятницу заявили в МИД РФ, будет рассмотрено "в не очень отдаленной перспективе".