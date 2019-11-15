Москва зеркально ответит на помилование россиян в Литве, считает Нарышкин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование двух россиян Литвой

"По моим данным, это зеркальные меры", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на решение руководства Литвы о помиловании россиян.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, обвиненных в шпионаже.

В начале ноября Сейм Литвы утвердил поправку в Уголовный кодекс, которая оговаривает процедуру обмена осужденными за границей за разведдеятельность пользу своей страны. По оценке норвежских СМИ, поправка делает возможным участие в этом процессе осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга.

Литовские СМИ писали, что между Норвегией, Россией и Литвой готовится обмен лицами, осужденными за шпионскую деятельность. Речь шла о россиянине Филипченко и двух литовских гражданах – Евгении Матайтисе и Аристидасе Тамошайтисе. Москва эту информацию опровергла.