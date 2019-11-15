Экс-глава района в Астраханской области получил год колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости. Суд в Астраханской области приговорил к одному году колонии бывшего главу Наримановского района за то, что он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию дома, в котором фактически не хватало одной квартиры, сообщает СУСК России по региону.
По данным следствия, в марте 2016 года глава Наримановского района не проверил соответствие построенных многоквартирных домов в поселке Буруны требованиям проектно-сметной документации и подписал разрешение на ввод дома в эксплуатацию. При этом, как установил суд, в доме фактически отсутствовала одна квартира. Ущерб бюджетам разных уровней составил 1,1 миллиона рублей (сумма объема невыполненных работ).
Уголовное дело было возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий". "Приговором Наримановского районного суда Астраханской области бывшему главе муниципального образования назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.