Экс-глава района в Астраханской области получил год колонии

По данным следствия, в марте 2016 года глава Наримановского района не проверил соответствие построенных многоквартирных домов в поселке Буруны требованиям проектно-сметной документации и подписал разрешение на ввод дома в эксплуатацию. При этом, как установил суд, в доме фактически отсутствовала одна квартира. Ущерб бюджетам разных уровней составил 1,1 миллиона рублей (сумма объема невыполненных работ).