В Госдуме оценили угрозы США ввести санкции против Египта из-за Су-35

"То, что они (США) санкции используют для продвижения своих экономических, геополитических интересов — это однозначно. Санкции, цветные революции, смена законно избранных правительств — это для того, чтобы формировать те правительства, которые будут бессловесно смотреть в рот администрации США... США, используя кнут и пряник, пытаются недобросовестно вести конкурентную борьбу именно на рынке вооружений", - сказал Красов.