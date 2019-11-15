В Госдуме оценили угрозы США ввести санкции против Египта из-за Су-35

Ранее Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35, сообщала газета Wall Street Journal. Информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35, появилась в апреле в газете "Коммерсант", но официально не подтверждалась. По данным источников газеты, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.
"То, что они (США) санкции используют для продвижения своих экономических, геополитических интересов — это однозначно. Санкции, цветные революции, смена законно избранных правительств — это для того, чтобы формировать те правительства, которые будут бессловесно смотреть в рот администрации США... США, используя кнут и пряник, пытаются недобросовестно вести конкурентную борьбу именно на рынке вооружений", - сказал Красов.
Вчера, 17:04Су-35 или жизнь
Он также отметил, что подобная политика ведется в первую очередь против тех стран, которые ведут независимую внешнюю политику. Депутат подчеркнул, что США, используя санкции, продвигают свою продукцию. "Это такая санкционная борьба своего рода добросовестной конкуренции по-американски", - сказал парламентарий.
При этом, подчеркнул Красов, сотрудничество Египта и РФ давно установлено, и это однозначно.
14 ноября, 18:21Сказано в эфире"Не в их пользу". Авиаэксперт объяснил, почему США завидуют РФ из-за Су-57Китайские СМИ отметили, что по параметрам российский истребитель Су-57 заслуженно обошел американские аналоги. Почему в этой связи США могут "лопнуть от зависти", объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.