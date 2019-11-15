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РИА Новости

В Госдуме оценили угрозы США ввести санкции против Египта из-за Су-35

13:02 15.11.2019 (обновлено: 17:06 15.11.2019)
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© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкИстребители Су-35С
Истребители Су-35С
© РИА Новости / Антон Балашов
Перейти в фотобанк
Истребители Су-35С. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Очередные угрозы США санкциями в отношении Египта за покупку Су-35 — это вновь попытка продвижения своих собственных интересов, демонстрирующая "добросовестную конкуренцию по-американски", считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35, сообщала газета Wall Street Journal. Информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35, появилась в апреле в газете "Коммерсант", но официально не подтверждалась. По данным источников газеты, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.
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"То, что они (США) санкции используют для продвижения своих экономических, геополитических интересов — это однозначно. Санкции, цветные революции, смена законно избранных правительств — это для того, чтобы формировать те правительства, которые будут бессловесно смотреть в рот администрации США... США, используя кнут и пряник, пытаются недобросовестно вести конкурентную борьбу именно на рынке вооружений", - сказал Красов.
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Он также отметил, что подобная политика ведется в первую очередь против тех стран, которые ведут независимую внешнюю политику. Депутат подчеркнул, что США, используя санкции, продвигают свою продукцию. "Это такая санкционная борьба своего рода добросовестной конкуренции по-американски", - сказал парламентарий.
При этом, подчеркнул Красов, сотрудничество Египта и РФ давно установлено, и это однозначно.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
14 ноября, 18:21Сказано в эфире
"Не в их пользу". Авиаэксперт объяснил, почему США завидуют РФ из-за Су-57Китайские СМИ отметили, что по параметрам российский истребитель Су-57 заслуженно обошел американские аналоги. Почему в этой связи США могут "лопнуть от зависти", объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.
59712130
Обсудить 23
Андрей КрасовМинистерство обороны СШАГосдума РФСу-35СШАЕгипетВ мире
Популярные комментарии
Просто для интереса , хочется знать : Россия кому -нибудь заявляла угрозу применить санкции за покупки товара ( оружия ) в США...? Или это запатентованная монополия США...?
15 ноября, 14:55
NNickB777
12171201
У главного рекитира и убийца на планете земля, начинается судороги.
15 ноября, 14:28
ИИИгнат Игнатеев
1620005
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