В Нижегородской области из колонии сбежал осужденный за изнасилование

Согласно размещенной в соцсетях розыскной ориентировке, Салахов отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также кражу и изнасилование. "В марте 2009 года Лениногорским городским судом республики Татарстан Салахову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в ориентировке на розыск преступника.