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РИА Новости

В Нижегородской области из колонии сбежал осужденный за изнасилование

12:59 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. Осужденный Раушан Салахов самовольно покинул территорию колонии-поселения при ИК-5 в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУФСИН.
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Согласно размещенной в соцсетях розыскной ориентировке, Салахов отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также кражу и изнасилование. "В марте 2009 года Лениногорским городским судом республики Татарстан Салахову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в ориентировке на розыск преступника.
"Постановлением суда Салахов был переведен на иное место отбывания наказания – на участок колонии-поселения ИК-5 в Нижнем Новгороде. 12 ноября он самовольно покинул колонию. Сотрудники ГУФСИН России по Нижегородской области и сотрудники МВД проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемого", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
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УФСИННижний НовгородНижегородская областьРоссияПроисшествия
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