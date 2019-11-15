"Калашников" досрочно завершил гособоронзаказ на 2019 год

"Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки, и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года. Такой результат стал возможен во многом благодаря слаженной работе на местах и высокой культуре производства", - прокомментировал генеральный директор ГК "Калашников" Дмитрий Тарасов.