"Калашников" досрочно завершил гособоронзаказ на 2019 год

"Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки, и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года. Такой результат стал возможен во многом благодаря слаженной работе на местах и высокой культуре производства", - прокомментировал генеральный директор ГК "Калашников" Дмитрий Тарасов.
В концерне пояснили, что в рамках исполнения государственного оборонного заказа, концерн "Калашников" досрочно закрыл свои обязательства по ключевым для министерства обороны России изделиям, среди которых, в том числе, автомат АК-12.
18 сентября, 12:07Комитет Госдумы одобрил исключение сведений по ГОЗ из системы госзакупок