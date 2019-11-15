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РИА Новости

"Калашников" досрочно завершил гособоронзаказ на 2019 год

12:57 15.11.2019 (обновлено: 13:01 15.11.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"Концерн "Калашников" выкупит 33% акций новосибирского Института прикладной физики
Концерн Калашников выкупит 33% акций новосибирского Института прикладной физики
© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" досрочно завершил исполнение гособоронзаказа за 2019 год по изделиям для Минобороны России, среди которых новейший автомат АК-12, сообщили в пресс-службе концерна.
"Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки, и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года. Такой результат стал возможен во многом благодаря слаженной работе на местах и высокой культуре производства", - прокомментировал генеральный директор ГК "Калашников" Дмитрий Тарасов.
В концерне пояснили, что в рамках исполнения государственного оборонного заказа, концерн "Калашников" досрочно закрыл свои обязательства по ключевым для министерства обороны России изделиям, среди которых, в том числе, автомат АК-12.
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БезопасностьДмитрий Тарасов (концерн "Калашников")Калашников (концерн)АК-12МоскваРоссия
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