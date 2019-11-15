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РИА Новости

Турция начала бурение у берегов Кипра, несмотря на угрозу санкций Евросоюза

12:55 15.11.2019 (обновлено: 12:59 15.11.2019)
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© Flickr / Martin WippelМорской берег на Кипре
Морской берег на Кипре
© Flickr / Martin Wippel
АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Турецкое буровое судно "Фатих" приступило к геологоразведке месторождений углеводородов у берегов Кипра, несмотря на угрозу санкций со стороны ЕС, заявил в пятницу вице-президент Турции Фуат Октай.
"Судно "Фатих" завершило разведку и бурение на шельфе Турции и накануне приступило к новой миссии к югу от полуострова Карпас на Кипре", - цитирует Октая агентство Anadolu.
Он добавил, что санкции ЕС не повлияют на планы Анкары по разведке месторождений в восточной части Средиземноморья.
Ранее правительство Кипра решительно осудило намерение Турции провести новое бурение в море в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и шельфа Республики Кипр. Турция направила плавучую буровую установку "Явуз" для разведки полезных ископаемых. Ранее Турция проводила бурение, несмотря на протесты.
В понедельник Совет ЕС одобрил рамочный инструмент ограничительных мер в ответ на несанкционированное бурение Турцией в Восточном Средиземноморье. Эти рамки позволят применять санкции в отношении физических или юридических лиц, ответственных за несанкционированное бурение углеводородов в Восточном Средиземноморье.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
10 июля, 01:46
США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
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ЕвросоюзКипрТурцияВ мире
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