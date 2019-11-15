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РИА Новости

Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына

12:49 15.11.2019 (обновлено: 16:22 15.11.2019)
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© ИА "Татар-информ"Айгуль Фазыйлова
Айгуль Фазыйлова
© ИА "Татар-информ"
Айгуль Фазыйлова. Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 ноя — РИА Новости. Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Айгуль, которая с 2014 года боролась с онкологическим заболеванием, в середине января приняла участие в передаче "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Женщина рассказала, что у нее уже четвертая стадия заболевания и она очень беспокоится за судьбу шестилетнего сына, которого воспитывает одна. Также отмечалось, в частности, что из-за необходимости серьезного лечения она вместе с пожилой тетей вынуждена была переехать из района в Казань, где за съемное жилье отдавала практически всю пенсию.
К решению проблем 30-летней женщины подключились власти республики. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позднее сообщила РИА Новости, что все жизненно важные вопросы, которые ставила Айгуль, решены: оказана финансовая помощь по оплате жилья, с помощью благотворителей оплачен детский сад для ее сына, решен вопрос оплаты подготовительных курсов в школе для мальчика и его занятий в спортивной секции. По желанию Айгуль опека над ребенком была оформлена на ее тетю.
"Сегодня ночью ушла Айгуль Фазыйлова. У Айгуль была диагностирована четвертая стадия рака, но молодая женщина боролась до конца — ради сына. Мальчику всего семь лет", — говорится в сообщении.
По информации хосписа, где Айгуль провела последнее время, в четверг по настоянию психолога ребенок побыл рядом с мамой и смог с ней попрощаться. Врачи и сотрудники хосписа также были рядом и делали все, чтобы облегчить последние часы жизни женщины.
Объявление победителей Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине в Стокгольме. 1 октября 2018
1 октября 2018, 19:53Сказано в эфире
Эксперт: мир с замиранием сердца следит за тем, что происходит в онкологииНобелевская премия по медицине присуждена Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за создание противораковой терапии. В эфире радио Sputnik директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов отметил важность разработок ученых.
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ТатарстанКазаньОбщество
Популярные комментарии
Грустная история,о ней узнали из-за передачи,а так кто бы помог,властьям все равно,может быть,если бы во время помогли,решили- все было бы иначе,ребенка жалко.Социальное государство.
15 ноября, 15:49
Салех Насибов
39009010
Очень трогательно и грустно...
15 ноября, 15:10
X- Six
30002301
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