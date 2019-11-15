Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына

КАЗАНЬ, 15 ноя — РИА Новости. Жительница Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.

Айгуль, которая с 2014 года боролась с онкологическим заболеванием, в середине января приняла участие в передаче " Прямой эфир " с Андреем Малаховым. Женщина рассказала, что у нее уже четвертая стадия заболевания и она очень беспокоится за судьбу шестилетнего сына, которого воспитывает одна. Также отмечалось, в частности, что из-за необходимости серьезного лечения она вместе с пожилой тетей вынуждена была переехать из района в Казань, где за съемное жилье отдавала практически всю пенсию.

К решению проблем 30-летней женщины подключились власти республики. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позднее сообщила РИА Новости, что все жизненно важные вопросы, которые ставила Айгуль, решены: оказана финансовая помощь по оплате жилья, с помощью благотворителей оплачен детский сад для ее сына, решен вопрос оплаты подготовительных курсов в школе для мальчика и его занятий в спортивной секции. По желанию Айгуль опека над ребенком была оформлена на ее тетю.

"Сегодня ночью ушла Айгуль Фазыйлова. У Айгуль была диагностирована четвертая стадия рака, но молодая женщина боролась до конца — ради сына. Мальчику всего семь лет", — говорится в сообщении.