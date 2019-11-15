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РИА Новости

Президент и премьер Словакии почтили память 12 погибших в ДТП

12:47 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗузана Чапутова
Зузана Чапутова
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Зузана Чапутова. Архивное фото
ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер Петер Пеллегрини зажгли утром в пятницу символические свечи у стен учебных заведений в городе Нитре и селе Колиняны на западе республики, где учились и жили большинство из 12 погибших в ДТП в среду при столкновении грузовика и автобуса. Пятница в стране объявлена днем траура, церемонии транслировались сетевыми ТВ-каналами.
В среду в районе города Нитра на западе Словакии, по сообщениям республиканских СМИ, грузовик, перевозивший камни, из-за сложных погодных условий и перегрузки потерял при спуске с холма на дороге районного масштаба управление и врезался прицепом в бок встречного автобуса, в котором ехало около 30 пассажиров, в основном, возвращавшихся домой после занятий школьников, сбросив его в кювет. В результате ДТП погибли 12 пассажиров автобуса, включая четырех малолетних детей, еще 20 человек, включая водителей, получили ранения, в том числе трое – тяжелые. Все пострадавшие развезены по больницам соседних городов, тяжелораненым были оперативно сделаны операции, один из них по-прежнему находится в критическом состоянии.
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Президент и премьер начали пятницу с зажжения символических свечей у стен техучилища и гимназии в городе Нитра, где учились несколько погибших школьников, а затем посетили село Колиняны. Чапутова и Пеллегрини встретились с родственниками погибших и выразили им сочувствие и соболезнования. Премьер сразу после аварии прервал свой официальный визит на Кипр и вернулся на родину, поспешив на место катастрофы.
В четверг состоялось специальное заседание правительства, на котором пятница, 15 ноября, была объявлена днем государственного траура. В этот день с 08.00 до 20.00 по местному времени (с 10.00 до 22.00 мск) на всех учреждениях приспущены наполовину государственные флаги, запрещены азартные игры, включая розыгрыш лотереи, по ТВ отменены развлекательные передачи, спортивные соревнования будут начинаться с минуты тишины, а спортсмены в них будут выступать с черными повязками на рукаве.
Ранее в Словакии день государственного траура объявлялся девять раз. В связи с трагедией в последний раз это было 22 февраля 2009 года, после столкновения на железнодорожном переезде в районе города Брезно в центральной части республики автобуса и поезда, при котором погибли также 12 человек.
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Зузана ЧапутоваПетер ПеллегриниСловакияВ мире
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