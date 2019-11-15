Новый владелец "Интуриста" планирует сохранить бренд компании

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Нешет Кочкар, владеющий туроператором Anex Tour, объявил о подписании сделки по приобретению Бизнесмен Нешет Кочкар, владеющий туроператором Anex Tour, объявил о подписании сделки по приобретению "Интуриста" и пообещал после обновления бренда сделать его народной компанией путем публичного размещения акций (IPO) в России, говорится в сообщении на сайте "Интуриста".

"Нешет Кочкар, второй по величине акционер Thomas Cook Group, объявил о подписании сделки по приобретению туроператора "Интурист" у Thomas Cook Group. Легендарный бренд "Интурист", отмечающий в этом году свое 90-летие, продолжит привлекать туристов своим высоким качеством обслуживания и надежностью. В результате сделки Нешет Кочкар приобретет въездной, выездной и внутренний туроператорский бизнес "Интуриста", розничную сеть, технологии и другие активы", - поясняется в документе.

Нешет Кочкар заявил, что "Интурист" остается очень важным брендом в истории российского и международного туризма.

"Мы просто не можем позволить ему потерять свои позиции. Россия будет привлекать все больше международных путешественников благодаря своим уникальным особенностям и историческому наследию, а "Интурист" будет и впредь приветствовать всех, кто посещает эту великую страну. После завершения рекапитализации и реструктуризации компании мы отпразднуем обновление легендарного бренда "Интурист" и сделаем "Интурист" поистине народной компанией путем публичного размещения (IPO) в России", - отметил Кочкар.

Старейший британский туроператор Thomas Cook в ночь на 23 сентября объявил о ликвидации. За границей по путевкам Thomas Cook на тот момент находились порядка 160 тысяч жителей Великобритании. Их репатриация - крупнейшая в истории эвакуация британцев из-за рубежа в мирное время.