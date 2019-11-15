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РИА Новости

Новый владелец "Интуриста" планирует сохранить бренд компании

12:43 15.11.2019 (обновлено: 12:50 15.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывески туроператоров "Интурист" и Thomas Cook
Вывески туроператоров Интурист и Thomas Cook
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вывески туроператоров "Интурист" и Thomas Cook . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Нешет Кочкар, владеющий туроператором Anex Tour, объявил о подписании сделки по приобретению "Интуриста" и пообещал после обновления бренда сделать его народной компанией путем публичного размещения акций (IPO) в России, говорится в сообщении на сайте "Интуриста".
"Нешет Кочкар, второй по величине акционер Thomas Cook Group, объявил о подписании сделки по приобретению туроператора "Интурист" у Thomas Cook Group. Легендарный бренд "Интурист", отмечающий в этом году свое 90-летие, продолжит привлекать туристов своим высоким качеством обслуживания и надежностью. В результате сделки Нешет Кочкар приобретет въездной, выездной и внутренний туроператорский бизнес "Интуриста", розничную сеть, технологии и другие активы", - поясняется в документе.
Нешет Кочкар заявил, что "Интурист" остается очень важным брендом в истории российского и международного туризма.
"Мы просто не можем позволить ему потерять свои позиции. Россия будет привлекать все больше международных путешественников благодаря своим уникальным особенностям и историческому наследию, а "Интурист" будет и впредь приветствовать всех, кто посещает эту великую страну. После завершения рекапитализации и реструктуризации компании мы отпразднуем обновление легендарного бренда "Интурист" и сделаем "Интурист" поистине народной компанией путем публичного размещения (IPO) в России", - отметил Кочкар.
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Старейший британский туроператор Thomas Cook в ночь на 23 сентября объявил о ликвидации. За границей по путевкам Thomas Cook на тот момент находились порядка 160 тысяч жителей Великобритании. Их репатриация - крупнейшая в истории эвакуация британцев из-за рубежа в мирное время.
Управление по вопросам неплатежеспособности Великобритании 9 октября объявило, что туркомпания Hays Travel покупает весь розничный бизнес Thomas Cook, состоящий из 555 точек продажи в Британии. Также в октябре агентство Рейтер сообщило, что инвестор из Норвегии Петтер Стурдален и фонды прямых инвестиций Altor и TDR Capital объявили о покупке группы Thomas Cook Northern Europe. В распоряжение новых владельцев перейдут компании Ving Norge, Ving Sverige, Globetrotter, Spies и Tjäreborg. Авиакомпания Thomas Cook Airlines Scandinavia также вошла в сделку, общий объем которой оценивается в 617 миллионов долларов.
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ТуризмНовости - ТуризмИнтуристРоссияЭкономика
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