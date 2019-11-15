Польша не намерена продлевать контракт с "Газпромом" после 2022 года

ВАРШАВА, 15 ноя - РИА Новости. Польская нефтегазовая компания Польская нефтегазовая компания PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях не продлевать контракт на покупку газа, истекающий в конце 2022 года, говорится в сообщении компании

"PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого "ямальского контракта", 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель правления PGNiG Петр Вожняк, уведомление сделано в соответствии с контрактом. "Это не является срывом контракта. Мы не делаем никакого экстраспециального движения. Мы действуем соответственно с контрактом. Контракт вынуждает нас принять решение за три года до его окончания – мы должны об этом дополнительно уведомить российскую сторону, то есть "Газпром", - сказал он.

Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. Импорт из России в 2018 году сократился на 6,4% и составил около 9,04 миллиарда кубометров газа.