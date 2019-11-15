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РИА Новости

Польша не намерена продлевать контракт с "Газпромом" после 2022 года

12:41 15.11.2019 (обновлено: 13:43 15.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПавильон компании "Газпром"
Павильон компании Газпром
© РИА Новости / Евгений Биятов
ВАРШАВА, 15 ноя - РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях не продлевать контракт на покупку газа, истекающий в конце 2022 года, говорится в сообщении компании.
"PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого "ямальского контракта", 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Как пояснил председатель правления PGNiG Петр Вожняк, уведомление сделано в соответствии с контрактом. "Это не является срывом контракта. Мы не делаем никакого экстраспециального движения. Мы действуем соответственно с контрактом. Контракт вынуждает нас принять решение за три года до его окончания – мы должны об этом дополнительно уведомить российскую сторону, то есть "Газпром", - сказал он.
Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. Импорт из России в 2018 году сократился на 6,4% и составил около 9,04 миллиарда кубометров газа.
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Недавно PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Контракт с Cheniere Marketing предусматривает получение Польшей в 2019–2022 годах ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год - по 1,45 миллиона тонн (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.
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