Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T12:39Z
https://ria.ru/20191115/1560972709.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155036/24/1550362430_0:133:2001:1258_1036x0_80_0_0_989feca8afadbb23eeb7882e15414637.jpg
РИА Новости

На Урале в пансионате для пожилых обнаружили грязь и еду в ведрах на полу

12:39 15.11.2019
369
© Depositphotos / lufimorganТаракан
Таракан
© Depositphotos / lufimorgan
Таракан. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Многочисленные нарушения выявили проверяющие органы в частном пансионате Челябинска: в столовой еда в ведрах стояла на полу, обнаружены тараканы, грязь, сообщила РИА Новости министр социальных отношений региона Ирина Буторина.
Как информировало министерство социальных отношений региона, совместно с прокуратурой Ленинского района Челябинска в четверг проведена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя, который организовал частный пансионат для пожилых граждан. На момент проверки в помещении находились 54 пожилых человека. В ходе проверки выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства. Возбуждено уголовное дело о производстве работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Денис Маханьков
7 ноября, 08:53
В Миассе уволили главврача больницы, где пациентку умывали половой тряпкой
"Действительно, в частном пансионате для пожилых людей в Челябинске, где накануне проводилась проверка, выявлены грубые нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан. Так, в помещении столовой, например, на полу стояли ведра с едой, в спальне - матрасы вместо кроватей, грязь, тараканы", - сказала министр.
Она уточнила, что всех 54 находившихся там пожилых людей перевезли в лечебные учреждения Челябинска, в здании никто не остался.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
1 октября, 02:38
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Как добавил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, пансионат представляет собой четырехэтажное здание, содержание в нем пожилого человека обходилось родственникам примерно в 20 тысяч рублей ежемесячно. По его данным, окна в здании не открывались, были наглухо запенены. Всем содержавшимся там пожилым людям – более 80 лет, многим требовалась медицинская помощь, но медицинского работника в пансионате не было, присматривала за ними одна сотрудница учреждения, отметил он.
По словам источника, известно, что гулять людей не выводили, а некоторым, видимо, долгое время не меняли памперс. Кроме того, со слов некоторых пациентов, они не давали свое согласие на проживание в пансионате, есть и те, кто сообщил, что не знают, что теперь с их квартирой, где они проживали ранее - эти факты проверит СК в ходе следствия, отметил он.
Тараканы
14 ноября, 09:38
В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами
0100210
Обсудить 0
Следственный комитет РФЧелябинскЛенинский районПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Выборге расследуют надругательство над девочкой в спортцентре
Павильон компании Газпром
Польша не намерена продлевать контракт с "Газпромом" после 2022 года
Алексей Навальный
Суд отказался рассматривать иски службы такси к Навальному
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Кипр экстрадировал россиянина, обвиняемого в хищении 150 миллионов рублей
Сотрудник полиции
В Ингушетии будут судить обвиняемого в гибели четырех человек полицейского
Вывески туроператоров Интурист и Thomas Cook
Новый владелец "Интуриста" планирует сохранить бренд компании
Айгуль Фазыйлова
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
На месте сокрытия тела девочки в Раздольненском районе Республики Крым
СМИ рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
Алтайская пенсионерка рассказала о реакции односельчан на жалобу Медведеву
Поезд ОАО Укрзализныця
Работники "Львовской железной дороги" организовали майнинговую ферму
Многофункциональный истребитель Су-35
В Совфеде оценили угрозу США ввести санкции против Египта из-за Су-35
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутат заявил, что в борьбе с домашним насилием нужен комплексный подход
Автомобиль Следственного комитета РФ
В парке на востоке Москвы зарезали женщину, сообщил источник
Здание Общественной палаты РФ в Москве
ОП призвала крупные компании переносить офисы в регионы
Выставка Global vape - 2017
В Екатеринбурге проверят данные о курении вейпов в гимназии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
Лента новостейМолния