На Урале в пансионате для пожилых обнаружили грязь и еду в ведрах на полу

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Многочисленные нарушения выявили проверяющие органы в частном пансионате Многочисленные нарушения выявили проверяющие органы в частном пансионате Челябинска : в столовой еда в ведрах стояла на полу, обнаружены тараканы, грязь, сообщила РИА Новости министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Как информировало министерство социальных отношений региона, совместно с прокуратурой Ленинского района Челябинска в четверг проведена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя, который организовал частный пансионат для пожилых граждан. На момент проверки в помещении находились 54 пожилых человека. В ходе проверки выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства. Возбуждено уголовное дело о производстве работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Действительно, в частном пансионате для пожилых людей в Челябинске, где накануне проводилась проверка, выявлены грубые нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан. Так, в помещении столовой, например, на полу стояли ведра с едой, в спальне - матрасы вместо кроватей, грязь, тараканы", - сказала министр.

Она уточнила, что всех 54 находившихся там пожилых людей перевезли в лечебные учреждения Челябинска, в здании никто не остался.

Как добавил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, пансионат представляет собой четырехэтажное здание, содержание в нем пожилого человека обходилось родственникам примерно в 20 тысяч рублей ежемесячно. По его данным, окна в здании не открывались, были наглухо запенены. Всем содержавшимся там пожилым людям – более 80 лет, многим требовалась медицинская помощь, но медицинского работника в пансионате не было, присматривала за ними одна сотрудница учреждения, отметил он.