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РИА Новости

ОП призвала крупные компании переносить офисы в регионы

12:38 15.11.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Общественная палата РФ призвала крупные компании переносить офисы в регионы, чтобы научить региональных бизнесменов и чиновников строить и эксплуатировать соответствующие последним требованиям объекты городской инфраструктуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
"В ОП РФ одобрили работу волонтеров - административных директоров крупных компаний по подготовке профстандарта для "завхозов 21 века", а также призвали эти компании переносить офисы в регионы, чтобы научить региональных бизнесменов и чиновников строить и эксплуатировать соответствующие последним требованиям здания и объекты городской инфраструктуры", - говорится в пресс-релизе по итогам общественных слушаний "Профстандарт: качественный и высокопрофессиональный подход в сфере управления коммерческой недвижимостью. Тренды развития рынка коммерческой недвижимости".
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В случае принятия Минтрудом России профстандарта специалиста по управлению деловой недвижимостью, по данным пресс-службы, будет внесена ясность в отношении профессиональных требований к специалистам данной сферы, а затем будут разработаны новые образовательные программы.
"Тогда "завхозы 21 века" станут специалистами в инвестициях, в эргономике, в правовых основах сделок с недвижимостью, отчасти - в логистике, в эксплуатации систем жизнеобеспечения. Сегодня крупные компании переносят часть своих подразделений в регионы. Поэтому региональным властям и бизнесу важно в документах территориального планирования, в инвестиционных программах естественных монополистов, в программах подготовки кадров предусматривать развитие сектора коммерческой недвижимости исходя из потребностей инвесторов, арендаторов этих объектов", - сообщил РИА Новости член ОП РФ Леонид Шафиров.
Кроме того, Шафиров, как рассказали в пресс-службе, предложил инициативной группе административных директоров провести обучающий семинар для председателей комиссий по экономической политике региональных общественных палат, а затем приступить к обучению региональных команд. В состав таких команд, по мнению члена ОП РФ, должны войти представители региональной и муниципальной властей, финансового сектора, девелоперов, образовательных организаций и общественности.
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Общественная палата РФРоссияОбщество
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