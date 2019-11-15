ОП призвала крупные компании переносить офисы в регионы

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Общественная палата РФ призвала крупные компании переносить офисы в регионы, чтобы научить региональных бизнесменов и чиновников строить и эксплуатировать соответствующие последним требованиям объекты городской инфраструктуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.

"В ОП РФ одобрили работу волонтеров - административных директоров крупных компаний по подготовке профстандарта для "завхозов 21 века", а также призвали эти компании переносить офисы в регионы, чтобы научить региональных бизнесменов и чиновников строить и эксплуатировать соответствующие последним требованиям здания и объекты городской инфраструктуры", - говорится в пресс-релизе по итогам общественных слушаний "Профстандарт: качественный и высокопрофессиональный подход в сфере управления коммерческой недвижимостью. Тренды развития рынка коммерческой недвижимости".

В случае принятия Минтрудом России профстандарта специалиста по управлению деловой недвижимостью, по данным пресс-службы, будет внесена ясность в отношении профессиональных требований к специалистам данной сферы, а затем будут разработаны новые образовательные программы.

"Тогда "завхозы 21 века" станут специалистами в инвестициях, в эргономике, в правовых основах сделок с недвижимостью, отчасти - в логистике, в эксплуатации систем жизнеобеспечения. Сегодня крупные компании переносят часть своих подразделений в регионы. Поэтому региональным властям и бизнесу важно в документах территориального планирования, в инвестиционных программах естественных монополистов, в программах подготовки кадров предусматривать развитие сектора коммерческой недвижимости исходя из потребностей инвесторов, арендаторов этих объектов", - сообщил РИА Новости член ОП РФ Леонид Шафиров.