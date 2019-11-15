Российские вузы готовы экспортировать свое образование, заявили в МГИМО

"Нам очень важно – эта задача поставлена перед всеми высшими школами, – делиться опытом. Я уверена, что все вузы, вне зависимости от региона, все равно имеют какие-то международные связи, международные контакты. Все так или иначе пытаются интегрироваться в международную образовательную среду, показать, что мы сильны, что мы готовы экспортировать свое образование, а значит, принимать иностранных студентов. Мы, конечно, мечтаем о том, чтобы продвинуть нашу лигу на международный уровень", - рассказала Исаченко на конференции в Общественной палате РФ.