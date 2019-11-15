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РИА Новости

Российские вузы готовы экспортировать свое образование, заявили в МГИМО

12:37 15.11.2019 (обновлено: 13:07 15.11.2019)
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© Фото : mgimo.ruЗдание МГИМО в Москве
Здание МГИМО в Москве
© Фото : mgimo.ru
Здание МГИМО в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российская Лига преподавателей высшей школы планирует выход на международную арену, вузы страны готовы экспортировать свое образование, сообщила член координационного совета организации, профессор МГИМО, доктор экономических наук Татьяна Исаченко.
"Нам очень важно – эта задача поставлена перед всеми высшими школами, – делиться опытом. Я уверена, что все вузы, вне зависимости от региона, все равно имеют какие-то международные связи, международные контакты. Все так или иначе пытаются интегрироваться в международную образовательную среду, показать, что мы сильны, что мы готовы экспортировать свое образование, а значит, принимать иностранных студентов. Мы, конечно, мечтаем о том, чтобы продвинуть нашу лигу на международный уровень", - рассказала Исаченко на конференции в Общественной палате РФ.
Общественная организация Лига преподавателей высшей школы – отраслевое сообщество профессионалов в области высшего образования. Экспертная деятельность лиги применяется в разработке предложений рабочих групп Госдумы и общественных советов ряда ведомств.
Надо ли адаптировать обучение под студентов? Как меняется сегодня высшее образование в России
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Навигатор абитуриентаТатьяна ИсаченкоМГИМОРоссияОбщество
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