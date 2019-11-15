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РИА Новости

Иран ввел квоты на розничные продажи бензина и повысил цены

12:36 15.11.2019
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© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZДобыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZ
Добыча нефти. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 ноя – РИА Новости. Иран с 15 ноября ввел квоты на розничные продажи бензина, а также повысил на него цены, говорится в сообщении Национальной компании по распределению нефтепродукции Ирана (NIOPDC).
Так, владельцы частных транспортных средств смогут в месяц приобрести 60 литров бензина, владельцы двухтопливных автомобилей – 30 литров. Отдельная квота предусмотрена для таксистов – 400 литров бензина и в два раза меньше топлива для двухтопливных автомобилей. Для мотоциклистов по квотированной цене предусмотрено 25 литров бензина. Есть квоты для грузовых автомобилей и скорой помощи.
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При этом стоимость литра бензина в рамках квоты выросла на 50%, до 15 тысяч иранских риалов за литр (около 13 американских центов за литр). Каждый дополнительный литр бензина, то есть вне квоты, стоит дороже – 30 тысяч риалов за литр.
Иран является страной с одними из крупнейших запасов нефти в мире, но из-за проблем с переработкой нефти до недавнего времени был вынужден экспортировать бензин в страну. Однако, как заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане в начале 2019 года, страна более не испытывает дефицита в бензине и не нуждается в его импорте, который прекратился с осени 2018 года. Сам же Иран, по его словам, мог бы уже экспортировать переработанное топливо.
Предыдущий раз квотирование на бензин вводилось при президенте Махмуде Ахмадинежаде.
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Бижан ЗанганеМахмуд АхмадинежадТегеран (город)ИранЭкономика
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