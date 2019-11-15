"Техноград" примет отборочный тур и основной этап чемпионата "Абилимпикс"

МОСКВА, 15 ноя - Пресс-служба инновационно-образовательного комплекса "Техноград". На территории ВДНХ в инновационно-образовательном комплексе "Техноград", курируемом Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, с 18 по 22 ноября пройдет V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

Организаторами Национального чемпионата выступают Минпросвещение России, Правительство Москвы, Минтруд России, Минобрнауки России, Минпромторг России, Минкультуры России, Минсельхоз России, Минздрав России, ФГБОУ ВО "РГСУ" и всероссийские общественные организации инвалидов.

Так, 18-19 ноября в павильонах "Арт", "Сервис" и "Пром" пройдут отборочные соревнования по следующим компетенциям: "Web дизайн", "Сетевое и системное администрирование", "Парикмахерское искусство", "Кондитерское дело" и "Поварское дело", а 20-22 ноября основной этап чемпионата по компетенции "Кулинарное дело".

Для участников чемпионата организованы обзорные экскурсии по "Технограду", а Центр развития карьеры проведет профориентационное тестирование и тренинги - "Квест. Устроиться на работу в первый раз", "Стресс-менеджмент или управление стрессом. Как сохранять спокойствие, управлять эмоциями и преодолеть напряжение" и "Тайм-менеджмент для карьериста".

Всего же на разных площадках чемпионата пройдут соревнования по 62 основным и 31 презентационной компетенциям, более 1800 человек из всех регионов РФ поборются за медали и звания лучшего в своей компетенции. Оценивать мастерство участников приглашены более 500 экспертов, среди которых представители работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов.

"Абилимпикс" – это крупнейший национальный конкурсный проект, который позволяет людям с ограниченными возможностями трудоустроиться и реализовать свою социальную функцию. Площадка инновационно-образовательного комплекса "Техноград" наилучшим образом встраивается в специфику чемпионата – здесь создана инклюзивная профориентационная среда, позволяющая проводить обучение и совершенствовать профессиональное мастерство для любой категории горожан, - отмечает заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Олеся Беленькая.

Справочно:

"Техноград" — уникальный инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Здесь представлены инновационные образовательные программы по более чем 40 востребованным профессиям на рынке труда и профессиям будущего по 6 направлениям: услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки. На территории комплекса также предусмотрены тематические экскурсии, мастер-классы и другие увлекательные мероприятия для всей семьи. Подробная информация на сайте проекта technograd.moscow.