Более 500 км дорог отремонтировали в Тюменской области в 2019 году

ТЮМЕНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Более 500 километров дорог отремонтировали в Тюменской области в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на все работы были выделены около 6 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Особенностью дорожного сезона в этом году стало включение в нацпроект всех областных дорог помимо дорог Тюменской агломерации. Масштабные ремонтные работы проводились в Нижнетавдинском районе. Там отремонтировали три участка трассы Тюмень – Нижняя Тавда, обновлено дорожное покрытие на участке с 40 по 42 километр и участке протяженностью один километр дороги Нижняя Тавда – Мияссы до границы со Свердловской областью. В Тюменском муниципальном районе отремонтировано 179 объектов протяженностью 94 километра. Бюджет ремонтных работ в Вагайском и Тобольском муниципальных районах был увеличен по решению главы региона.
"В этих территориях большая протяженность между населенными пунктами. И сегодня здесь один из самых невысоких процентов дорог в твердом исполнении. Есть запрос от жителей этих районов по улучшению дорожной сети. С началом реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на региональные дороги сделан основной акцент. В частности, при формировании бюджета на 2020 год для этих муниципалитетов будут предусмотрены средства на дорожное строительство выше, чем среднегодовое финансирование", – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
В Тюмени в 2019 году отремонтированы 26 объектов общей протяженностью более 36 километров. В частности, в рамках нацпроекта приведен в нормативное состояние первый тюменский стальной мост. Последний капитальный ремонт сооружения проводили в 1994–1995 годах.