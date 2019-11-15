Более 500 км дорог отремонтировали в Тюменской области в 2019 году

"В этих территориях большая протяженность между населенными пунктами. И сегодня здесь один из самых невысоких процентов дорог в твердом исполнении. Есть запрос от жителей этих районов по улучшению дорожной сети. С началом реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на региональные дороги сделан основной акцент. В частности, при формировании бюджета на 2020 год для этих муниципалитетов будут предусмотрены средства на дорожное строительство выше, чем среднегодовое финансирование", – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.