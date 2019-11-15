Правительство запретило размещать гостиницы в жилых домах

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что жилое помещение в многоквартирном доме нельзя использовать для "предоставления гостиничных услуг".

Поправка не относится к заключению договоров найма жилого помещения на длительный срок. При долгосрочной аренде жилья съемщик должен зарегистрироваться по месту пребывания.

Кроме того, квартиры нельзя использовать для промышленного производства и миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом о религиозных объединениях.