Правительство запретило размещать гостиницы в жилых домах

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В нем говорится, что жилое помещение в многоквартирном доме нельзя использовать для "предоставления гостиничных услуг".
Поправка не относится к заключению договоров найма жилого помещения на длительный срок. При долгосрочной аренде жилья съемщик должен зарегистрироваться по месту пребывания.
Кроме того, квартиры нельзя использовать для промышленного производства и миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом о религиозных объединениях.
При этом отмечается, что жилые помещения можно применять для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и интересы других людей.