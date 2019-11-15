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РИА Новости

Правительство запретило размещать гостиницы в жилых домах

12:28 15.11.2019 (обновлено: 13:16 15.11.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира в новостройке
Квартира в новостройке
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В нем говорится, что жилое помещение в многоквартирном доме нельзя использовать для "предоставления гостиничных услуг".
Поправка не относится к заключению договоров найма жилого помещения на длительный срок. При долгосрочной аренде жилья съемщик должен зарегистрироваться по месту пребывания.
Кроме того, квартиры нельзя использовать для промышленного производства и миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом о религиозных объединениях.
При этом отмечается, что жилые помещения можно применять для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и интересы других людей.
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ТуризмНовости - ТуризмНедвижимостьНовости - НедвижимостьДмитрий МедведевПравительство РФ
Популярные комментарии
Сейчас налетят обиженные с криками почему Медведев не прав))
15 ноября, 12:32
СРСвобода Разума
38500169
Гостиничное лобби? Скорее всего.
15 ноября, 12:34
vvvdok
80420024
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