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РИА Новости

Депутаты продолжают покидать "Грузинскую мечту"

12:28 15.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на город Тбилиси
Вид на город Тбилиси
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Вид на город Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Фракция консерваторов, представленная шестью депутатами, покинула парламентское большинство "Грузинской мечты" вслед за другими депутатами после того, как законодательный орган провалил принятие поправок в конституцию об избирательном процессе, заявил в пятницу вице-спикер парламента, член фракции Звиад Дзидзигури на брифинге.
В четверг парламентское большинство покинули девять депутатов.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.
"Мои отношения с "Грузинской мечтой" завершились вчера, после того, как 40 депутатов от большинства отказались поддержать поправки. Наша фракция покидает большинство",- заявил Дзидзигури.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 25 июня 2019
25 июня, 15:24Акценты
Грузинская мечта – плакат и калькулятор Тбилиси не может определиться, что лучше: использовать для решения внутриполитических проблем антироссийские лозунги, или деньги российских туристов – для решения проблем экономических. Хочется, конечно, и то, и другое. И чтоб без последствий. Но так не получится.
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