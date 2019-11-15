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РИА Новости

В парке на востоке Москвы зарезали женщину, сообщил источник

12:25 15.11.2019 (обновлено: 19:59 15.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Тело женщины со множественными ножевыми ранениями нашли в четверг вечером в парке "Лосиный остров" на востоке Москвы, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах столицы.
"Тело 45-летней женщины, которой неизвестный нанес больше десяти ударов ножом, было найдено вечером 14 ноября в парке "Лосиный остров", — сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы столичного главка СК России, возбуждено уголовное дело об убийстве, следствие выясняет обстоятельства преступления и ищет преступника.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Странно, обычно спермотоксикоз по весне происходит, но у южан он видимо круглогодичный. Завезите уже в Москву овечек.
15 ноября, 12:28
SBSpark Belou
1571128
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