В парке на востоке Москвы зарезали женщину, сообщил источник

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Тело женщины со множественными ножевыми ранениями нашли в четверг вечером в парке "Лосиный остров" на востоке Москвы, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах столицы.
"Тело 45-летней женщины, которой неизвестный нанес больше десяти ударов ножом, было найдено вечером 14 ноября в парке "Лосиный остров", — сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы столичного главка СК России, возбуждено уголовное дело об убийстве, следствие выясняет обстоятельства преступления и ищет преступника.